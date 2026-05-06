6 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Javier Milei

Milei y un discurso de 20 minutos en Estados Unidos: "El modelo de la libertad funciona"

El mandatario nacional asistió a la Conferencia del Instituto Milken, donde aprovechó para destacar los logros de su gestión y asegurar que el “sueño americano” renace en Argentina.

Milei y un discurso de 20 minutos en Estados Unidos: El modelo de la libertad funciona

Milei y un discurso de 20 minutos en Estados Unidos: "El modelo de la libertad funciona"

Foto: Captura
Por Sitio Andino Política

Javier Milei volvió a captar la atención internacional durante su paso por Estados Unidos. En el cierre de la Conferencia Global del Instituto Milken, el presidente argentino defendió las “ideas de la libertad ”, destacó los resultados económicos de su gestión y aseguró ante empresarios e inversionistas que “el sueño americano no está muerto ”, sino que “renace” tanto en Norteamérica como en Argentina.

Embed

Milei en Estados Unidos defendió su gestión: los detalles de su discurso

El mandatario participó de la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los foros empresariales y financieros más influyentes de Estados Unidos, realizado en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. El encuentro reunió durante cuatro días a líderes de las finanzas, la tecnología, la salud, la política y los negocios, con más de 4.000 asistentes y cerca de 200 panelistas internacionales.

Lee además
Lentamente vuelven los créditos en dólares al mercado

Vuelven los préstamos en dólares: quiénes pueden acceder y qué riesgo esconden
Luis Caputo y Javier Milei salieron a cruzar a Domingo Cavallo tras sus declaraciones.

Luis Caputo y Javier Milei salieron a cruzar a Domingo Cavallo tras sus declaraciones: qué se dijeron

Entre las figuras destacadas estuvieron la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado; el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi; el CEO de BlackRock, Larry Fink; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y exdeportistas como Tom Brady y Shaquille O’Neal.

Embed

Milei fue presentado por el economista y filántropo Michael Milken, fundador del foro, quien elogió al mandatario argentino y aseguró que, si su gestión tiene éxito, puede cambiar toda América Latina.

Durante un discurso de poco más de 20 minutos, Milei centró su mensaje en la defensa del liberalismo económico y en los resultados de su programa de gobierno. Ante un auditorio repleto de empresarios y financistas, sostuvo que Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en “devolverle la libertad a los ciudadanos ”.

El sueño americano no está muerto. La promesa de libertad para el mundo está renaciendo en dos lugares al mismo tiempo: en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, y en Argentina, donde millones de argentinos eligieron terminar con décadas de decadencia ”, afirmó.

El presidente remarcó que su administración no busca “copiar un modelo extranjero ”, sino recuperar las raíces liberales del país. Además, aseguró que las políticas impulsadas desde el inicio de su mandato permitieron reducir el déficit y bajar la inflación, exhibiendo gráficos económicos para respaldar sus afirmaciones.

Hace dos años los invité a apostar por Argentina. Hoy no vengo a pedir fe, sino a mostrar resultados ”, expresó Milei, al tiempo que volvió a convocar a empresarios e inversionistas a desembarcar en el país.

En otro tramo de su exposición, el mandatario habló de la posibilidad de profundizar la relación comercial con Estados Unidos y aseguró que la cercanía ideológica entre ambos gobiernos “reabrió la posibilidad de un acuerdo de libre comercio ”.

La comitiva argentina aprovechó en atraer inversores

Antes de su presentación, Milei mantuvo reuniones junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el embajador Alec Oxenford, con representantes de compañías internacionales vinculadas a sectores como energía, tecnología, finanzas, infraestructura y criptomonedas.

Embed

Entre las empresas presentes estuvieron Chevron, Nvidia, Bitso y Bright Point. Según trascendió, varios ejecutivos destacaron el nuevo clima de inversiones en Argentina y el capital humano del país, especialmente en áreas tecnológicas y de ingeniería.

La visita del presidente a Los Ángeles fue breve y duró menos de un día. Tras su exposición y los encuentros con empresarios, la comitiva oficial emprendió el regreso hacia Buenos Aires.

Fuente: LN.

Temas
Seguí leyendo

Menos subsidios al gas: qué zonas quedan afuera y quiénes podrán conservar el beneficio en Mendoza

El miedo que no se va: por qué los argentinos siguen guardando dólares en casa

Escándalo Adorni: el dato que expone el peor momento en redes del Gobierno

Los motivos del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Vuelve la sala de periodistas en Casa Rosada pero con nuevas condiciones de acceso

Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada

La CGT marchó contra el Gobierno y deja abierta la puerta a un nuevo paro

Milei reivindicó el ajuste y afirmó que su gestión logró crecimiento económico

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza oficializó la firma del acuerdo con Nación para acceder a un anticipo de fondos.

El Gobierno recibirá de Nación un adelanto de fondos para afrontar gastos

Las Más Leídas

Se viene el Quini 6 especial por el Mundial 2026 con premios en dólares: cuándo sortea y cómo jugar

Quini 6 con premios en dólares: la novedad que sacude a los apostadores

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Este fin de semana, vuelve el Zonda

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

Insólito incidente en un hospital con policías heridos y un médico demorado

El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén