Milei y un discurso de 20 minutos en Estados Unidos: "El modelo de la libertad funciona"

Javier Milei volvió a captar la atención internacional durante su paso por Estados Unidos . En el cierre de la Conferencia Global del Instituto Milken , el presidente argentino defendió las “ ideas de la libertad ”, destacó los resultados económicos de su gestión y aseguró ante empresarios e inversionistas que “ el sueño americano no está muerto ”, sino que “renace” tanto en Norteamérica como en Argentina .

El mandatario participó de la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken , uno de los foros empresariales y financieros más influyentes de Estados Unidos, realizado en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles . El encuentro reunió durante cuatro días a líderes de las finanzas, la tecnología, la salud, la política y los negocios , con más de 4.000 asistentes y cerca de 200 panelistas internacionales .

EL FIN DEL RETROCESO. En 2024, @JMilei le dijo al mundo en el Instituto Milken que la Argentina era el nuevo faro de la libertad. Dos años después lo está demostrando. pic.twitter.com/T6PNAIlgZ6

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Entre las figuras destacadas estuvieron la titular del Fondo Monetario Internacional , Kristalina Georgieva ; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado ; el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi ; el CEO de BlackRock, Larry Fink ; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino ; y exdeportistas como Tom Brady y Shaquille O’Neal .

En el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la ciudad de Los Ángeles con inversionistas y autoridades de importantes compañías. Acompañaron al Presidente de la Nación el Ministro de Economía,… pic.twitter.com/BrlfgBHSD6

Milei fue presentado por el economista y filántropo Michael Milken, fundador del foro, quien elogió al mandatario argentino y aseguró que, si su gestión tiene éxito, “puede cambiar toda América Latina”.

Durante un discurso de poco más de 20 minutos, Milei centró su mensaje en la defensa del liberalismo económico y en los resultados de su programa de gobierno. Ante un auditorio repleto de empresarios y financistas, sostuvo que Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en “devolverle la libertad a los ciudadanos ”.

“El sueño americano no está muerto. La promesa de libertad para el mundo está renaciendo en dos lugares al mismo tiempo: en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, y en Argentina, donde millones de argentinos eligieron terminar con décadas de decadencia ”, afirmó.

El presidente remarcó que su administración no busca “copiar un modelo extranjero ”, sino recuperar las raíces liberales del país. Además, aseguró que las políticas impulsadas desde el inicio de su mandato permitieron reducir el déficit y bajar la inflación, exhibiendo gráficos económicos para respaldar sus afirmaciones.

“Hace dos años los invité a apostar por Argentina. Hoy no vengo a pedir fe, sino a mostrar resultados ”, expresó Milei, al tiempo que volvió a convocar a empresarios e inversionistas a desembarcar en el país.

En otro tramo de su exposición, el mandatario habló de la posibilidad de profundizar la relación comercial con Estados Unidos y aseguró que la cercanía ideológica entre ambos gobiernos “reabrió la posibilidad de un acuerdo de libre comercio ”.

La comitiva argentina aprovechó en atraer inversores

Antes de su presentación, Milei mantuvo reuniones junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el embajador Alec Oxenford, con representantes de compañías internacionales vinculadas a sectores como energía, tecnología, finanzas, infraestructura y criptomonedas.

Embed Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

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Entre las empresas presentes estuvieron Chevron, Nvidia, Bitso y Bright Point. Según trascendió, varios ejecutivos destacaron el nuevo clima de inversiones en Argentina y el capital humano del país, especialmente en áreas tecnológicas y de ingeniería.

La visita del presidente a Los Ángeles fue breve y duró menos de un día. Tras su exposición y los encuentros con empresarios, la comitiva oficial emprendió el regreso hacia Buenos Aires.

Fuente: LN.