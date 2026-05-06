6 de mayo de 2026
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Luis Caputo

Luis Caputo y Javier Milei salieron a cruzar a Domingo Cavallo tras sus declaraciones

Domingo Cavallo, exministro de Economía, cuestionó a Luis Caputo y reveló que Javier Milei lo bloqueó.

Luis Caputo y Javier Milei salieron a cruzar a Domingo Cavallo tras sus declaraciones.

Luis Caputo y Javier Milei salieron a cruzar a Domingo Cavallo tras sus declaraciones.

Foto: @JMilei en X
Por Sitio Andino Política

Domingo Cavallo habló en forma despectiva del ministro de Economía, Luis Caputo, quien salió a responderle duramente al exfuncionario. Además dijo que el presidente Javier Milei lo bloqueó de WhatsApp. La pelea a través de las redes sociales dejó en evidencia el quiebre.

Las declaraciones se dieron en medio de un contexto de tensiones y diferencias públicas entre referentes económicos y el Ejecutivo, en un escenario de debate sobre el rumbo del país.

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“Me bloqueó totalmente”, afirmó Cavallo al ser consultado sobre si aún mantenía diálogo con el mandatario, y precisó que la decisión incluyó tanto la aplicación WhatsApp como la red social X. El exfuncionario dejó entrever que desconoce si sus análisis económicos llegan al Presidente. “A lo mejor le llevan algunos de mis documentos, no tengo idea, pero no sé si tiene paciencia para leerlos”, expresó.

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Domingo Cavallo y Javier Milei.

Domingo Cavallo y Javier Milei.

Además, profundizó sus críticas hacia el enfoque económico del Gobierno. Según planteó, Milei pone énfasis en debates teóricos de la economía, pero no tanto en su aplicación práctica. “Se entusiasma mucho con los temas de si John Maynard Keynes, si Friedrich Hayek, si Murray Rothbard, de la filosofía económica, pero respecto de cómo funciona la economía me parece que no hace un gran esfuerzo para entender”, afirmó, según Noticias Argentinas.

La pelea entre Domingo Cavallo y Luis Caputo

“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría”, sentenció Cavallo. Luego aseguró que el actual ministro de Economía “no tiene un esquema o base conceptual con la que razona”.

El ministro de Economía le respondió: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”, completó.

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