En medio de la polémica, el gobierno nacional sufre una nueva baja, esta vez del Secretario de Infraestructura

En horas de la noche del domingo, trascendió que el gobierno nacional sufrió otra baja . Se trata de la salida de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura , quien no habría declarado propiedades en el exterior.

El área está bajo la órbita del Ministerio de Economía , a cargo de Luis Caputo , y el funcionario tendría siete inmuebles en Miami, Estados Unidos. Las propiedades no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

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En medio de la polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Luis Caputo suma otro conflicto.

Frugoni tendría siete departamentos no declarados en Estados Unidos , adquiridos entre 2020 y 2022, y dos sociedades comerciales que tampoco informó a las autoridades nacionales. Aún se desconoce si se trató de una renuncia o un despido, y se espera el comunicado oficial.

El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta este domingo en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.