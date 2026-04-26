26 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

En medio de la polémica, el gobierno nacional sufre una nueva baja, esta vez del Secretario de Infraestructura

Se trata de Carlos Frugoni, integrante del Ministerio de Luis Caputo, quien no habría declarado propiedades en Estados Unidos. Qué sucedió.

En medio de la polémica, el gobierno nacional sufre una nueva baja, esta vez del Secretario de Infraestructura

En medio de la polémica, el gobierno nacional sufre una nueva baja, esta vez del Secretario de Infraestructura

LinkedIn
Por Sitio Andino Política

En horas de la noche del domingo, trascendió que el gobierno nacional sufrió otra baja. Se trata de la salida de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, quien no habría declarado propiedades en el exterior.

El área está bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y el funcionario tendría siete inmuebles en Miami, Estados Unidos. Las propiedades no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Lee además
En la misa por el Papa Francisco, Victoria Villarruel pegó el faltazo para no cruzarse con Manuel Adorni. Foto: NA.

En la misa por el Papa Francisco, Victoria Villarruel pegó el faltazo para no cruzarse con Manuel Adorni
El Gobierno impulsa una ley contra el fraude en las pensiones por invalidez.

Pensiones por invalidez en la mira: el Gobierno impulsa un proyecto de ley para reforzar controles
image
En medio de la polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Luis Caputo suma otro conflicto.

En medio de la polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Luis Caputo suma otro conflicto.

Más polémica en el gobierno nacional y propiedades sin declarar

Frugoni tendría siete departamentos no declarados en Estados Unidos, adquiridos entre 2020 y 2022, y dos sociedades comerciales que tampoco informó a las autoridades nacionales. Aún se desconoce si se trató de una renuncia o un despido, y se espera el comunicado oficial.

El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta este domingo en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Temas
Seguí leyendo

La CGT vuelve a las calles y apunta contra las políticas de Milei

Adorni se presenta en Diputados con Milei presente: claves, tiempos y tensión con la oposición

Milei repudió el ataque contra Trump y festejó que saliera ileso

Fiesta Nacional de la Ganadería: qué reclamos del 2025 fueron atendidos y cuáles siguen pendientes

Video: atentaron contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el tirador fue detenido

Prorrogan las declaraciones juradas en plena polémica por Adorni

Los kelpers se plantan: fuerte advertencia por Malvinas ante un posible giro de EE.UU.

De hoteles a departamentos: el millonario decomiso que golpea a Cristina Fernández

LO QUE SE LEE AHORA
La CGT encabezará junto a movimientos sociales una nueva manifestación contra Javier Milei en la que se denunciará la emergencia alimentaria, social y laboral.

La CGT vuelve a las calles y apunta contra las políticas de Milei

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

La Lepra es líder de todos los torneos y quedó primero en la general.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Juicio civil: un clínica deberá pagar una fortuna por la muerte de una mujer.

Dura condena civil contra un clínica por la muerte de una mujer

El abogado acusado, Iván Yoma

"No conozco a los inversores": qué dijo Yoma y por qué su declaración genera dudas en la investigación por estafas

Preocupación en Malargüe tras datos que muestran desplome de ventas y ajuste en comercios. video

Sondeo a firmas de Malargüe confirma un escenario crítico para el comercio