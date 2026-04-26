26 de abril de 2026
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Confederación General del Trabajo de la República Argentina

La CGT confirmó que este jueves realizará una movilización en contra de las políticas de Javier Milei

Con motivo del Día del Trabajador, habrá una concentración en la Plaza de Mayo. Qué indicaron desde la central sindical.

La CGT encabezará junto a movimientos sociales una nueva manifestación contra Javier Milei en la que se denunciará la emergencia alimentaria, social y laboral.

La CGT encabezará junto a movimientos sociales una nueva manifestación contra Javier Milei en la que se denunciará la emergencia alimentaria, social y laboral.

Foto: Télam

El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, ratificó la movilización del jueves 30, y sostuvo: que “son el bastión de resistencia” a la gestión del Presidente.

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Además, el sindicalista señaló que en la marcha recordarán al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, para brindarle un homenaje desde la CGT por “su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales”.

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Reclamos y críticas de la CGT a Milei

Jerónimo repudió proyectos impulsados desde el gobierno nacional, particularmente sobre los vinculados al sistema aduanero, en línea con iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También remarcó que cualquier modificación del Código Aduanero ”debe ser analizada con responsabilidad”, dado su impacto estratégico en la economía nacional.

Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo. Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo. El gremialista manifestó su preocupación por el “impacto actual de las distintas medidas adoptadas” por Milei y señaló una creciente incertidumbre en amplios sectores productivos: “No nos sorprende el rumbo que tiene este gobierno y la poca sensibilidad que muestra ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”, agregó.

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