12 de junio de 2026
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Cannabis en Mendoza: cómo es el trámite obligatorio para los médicos que quieren recetar

Los médicos que deseen recetar cannabis medicinal ahora deben registrarse obligatoriamente en una nueva plataforma digital provincial implementada por Salud.

Cannabis en Mendoza: cómo es el trámite obligatorio para los médicos que quieren recetar. Imagen creada con IA

Cannabis en Mendoza: cómo es el trámite obligatorio para los médicos que quieren recetar. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

A partir de ahora, los profesionales de la salud en la provincia de Mendoza que deseen realizar una receta de cannabis de uso medicinal deberán adaptarse a una nueva modalidad para registrarse. El Ministerio de Salud y Deportes de la provincia, a través de la Resolución Nº 1061 publicada en el Boletín Oficial, resolvió modificar el trámite de inscripción en el Registro Provincial de Médicos prescriptores.

La medida establece que, de ahora en adelante, toda solicitud deberá canalizarse obligatoriamente de manera digital a través del Sistema de Gestión del Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo de la Provincia de Mendoza. Esta plataforma fue implementada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial con el objetivo de centralizar y modernizar los procesos vinculados a la actividad en la provincia.

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Cannabis medicinal: las recetas deberán realizarse de manera digital.

Cannabis medicinal: las recetas deberán realizarse de manera digital.

Cannabis en Mendoza: un trámite articulado entre dos ministerios

El cambio principal radica en la unificación del sistema, lo que obligará a una validación cruzada entre distintas áreas del Estado provincial. Aunque la plataforma tecnológica pertenece a la cartera de Gobierno, el Ministerio de Salud y Deportes mantendrá la potestad exclusiva de fiscalizar las condiciones profesionales de los aspirantes.

Según detalla el texto oficial, una vez que el médico inicia su solicitud en la web, el Ministerio de Salud intervendrá a través del Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas, junto al Departamento Deontológico. Estas reparticiones serán las encargadas de verificar que el profesional cuente con la matrícula habilitante y la especialidad requerida para la prescripción de cannabis medicinal.

Una vez corroborados los datos, se informará internamente para dar el alta definitiva en el sistema y asentar al profesional en el registro correspondiente.

Modernización del sistema

La normativa modifica formalmente el artículo 4º de la Resolución N° 526/26 (y su modificatoria 691/26), firmada por las autoridades sanitarias de la provincia. Con esta articulación, el Gobierno de Mendoza busca agilizar los tiempos de respuesta para el cuerpo médico y asegurar la trazabilidad de los profesionales autorizados en todo el territorio mendocino.

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