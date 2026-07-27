Hepatitis C: 8 de cada 10 personas aún no accedieron al tratamiento que puede curarlas

La OMS advierte que el mundo está lejos de eliminar la hepatitis C pese a contar con una cura.

La hepatitis C ya no es una enfermedad sin solución, pero millones de personas siguen sin acceder a la cura. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que ocho de cada diez pacientes que podrían haberse tratado aún no recibieron los medicamentos que eliminan el virus en pocas semanas.

En Argentina , la infección puede tratarse con medicamentos orales durante 8 a 12 semanas , con una eficacia superior al 95% , cobertura del sistema de salud y mínimos efectos adversos. Sin embargo, la Asociación Civil Buena Vida alertó que 8 de cada 10 personas que podrían haberse beneficiado de estos tratamientos desde 2015 aún no los recibieron , una cifra que refleja la brecha entre la disponibilidad de la cura y el acceso efectivo a ella.

Uno de los datos que más preocupa es que, según la OMS , actualmente 11 millones de personas en todo el mundo ya fueron diagnosticadas con hepatitis C , permanecen con vida y todavía no iniciaron un tratamiento. Es decir, conocen su condición, pero por distintos motivos no accedieron a una terapia que hoy puede eliminar el virus de forma definitiva.

"Hoy el principal problema ya no es la falta de tratamientos, sino que muchas personas desconocen que la hepatitis C cambió por completo . Hay pacientes que recibieron el diagnóstico hace 10 o 20 años y nunca volvieron al médico porque creen que los tratamientos siguen siendo largos, difíciles, con pocas chances de éxito y muchos efectos adversos", explicó Rubén Cantelmi , presidente de la a sociación.

Según la OMS, actualmente 11 millones de personas en todo el mundo ya fueron diagnosticadas con hepatitis C.

El especialista remarcó que la realidad es muy diferente a la de años atrás. "Hoy los medicamentos son orales y en apenas 8 a 12 semanas curan a más del 95% de los pacientes, prácticamente sin efectos adversos y cubiertos al 100% por obras sociales, prepagas y por el Estado para quienes no tienen cobertura", sostuvo.

Una enfermedad que suele avanzar sin síntomas

La hepatitis C puede permanecer durante años sin manifestaciones clínicas. Esa característica hace que muchas personas desconozcan que están infectadas o, incluso habiendo recibido el diagnóstico tiempo atrás, no busquen tratamiento porque se sienten bien.

Desde la Sociedad Argentina de Hepatología señalaron que el desafío actual ya no pasa por desarrollar nuevos medicamentos, sino por lograr que las personas accedan al diagnóstico y comiencen el tratamiento de manera oportuna. "Cuanto antes se trate la infección, mayores son las posibilidades de prevenir la cirrosis, el cáncer de hígado y otras complicaciones que pueden evitarse", remarcaron desde la entidad.

La meta para 2030, cada vez más lejana

El último reporte de la OMS indica que el mundo continúa "fuera de rumbo" para alcanzar las metas de eliminación de las hepatitis virales fijadas para 2030. Aunque desde 2015 las nuevas infecciones por hepatitis C disminuyeron, la reducción fue de apenas 8%, muy lejos del objetivo internacional de alcanzar un descenso del 80%.

El impacto sanitario sigue siendo elevado. Solo durante 2024, las hepatitis B y C provocaron más de 1,3 millones de muertes por cirrosis y cáncer de hígado en todo el mundo. No obstante, las muertes asociadas específicamente al virus C disminuyeron un 12% respecto de 2015 gracias al avance de los tratamientos disponibles.

"Cuanto antes se trate la infección, mayores son las posibilidades de prevenir la cirrosis, el cáncer de hígado y otras complicaciones que pueden evitarse", remarcaron desde la Sociedad Argentina de Hepatología

Quiénes deberían realizarse el test de hepatitis C

La Asociación Civil Buena Vida recomienda que todos los adultos se realicen al menos una vez en la vida el test para detectar hepatitis C, ya que cualquier persona pudo haber estado expuesta al virus por contacto con sangre contaminada en distintas situaciones.

Entre los posibles factores de exposición se encuentran:

Cirugías o transfusiones realizadas hace muchos años;

o realizadas hace muchos años; Procedimientos odontológicos;

Tatuajes y piercings;

y Otros procedimientos invasivos realizados sin las condiciones adecuadas de bioseguridad.

El estudio es sencillo y puede solicitarse durante una consulta médica habitual. Además, periódicamente se desarrollan campañas gratuitas con pruebas rápidas que permiten obtener el resultado en pocos minutos.