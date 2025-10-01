1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
efemérides

Día Internacional de la Hepatitis C: por qué se recuerda hoy, 1 de octubre

Cada 21 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Hepatitis C. Descubrí el origen y significado de la efeméride en la nota.

Día Internacional de la Hepatitis C: por qué se recuerda hoy, 1 de octubre

Día Internacional de la Hepatitis C: por qué se recuerda hoy, 1 de octubre

Por Sitio Andino Sociedad

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Hepatitis C, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Aunque existen tratamientos efectivos, es fundamental un diagnóstico temprano y un control médico adecuado.

Por qué se recuerda el Día Internacional de la Hepatitis C hoy, 1 de octubre

La efeméride se celebra el 1 de octubre para visibilizar la hepatitis C, que afecta a más de 170 millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad transmisible, pero su detección temprana y la aplicación del tratamiento adecuado pueden prevenir complicaciones graves.

Lee además
Guía ante estafas virtuales: comercio seguro y cómo recuperar tu dinero video
Espacio FUNDAR

Guía ante estafas virtuales: comercio seguro y cómo recuperar tu dinero
El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza
hepatitis.jpg
Los ojos amarillos, uno de los síntomas principales del virus de la hepatitis C.

Los ojos amarillos, uno de los síntomas principales del virus de la hepatitis C.

Aunque el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica se conmemora el 28 de julio, fecha aprobada por la OMS, el 1 de octubre ofrece otra oportunidad para hablar sobre el virus de la hepatitis C, que puede contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección o mediante cortes mínimos en la piel, como los que pueden ocurrir al realizarse un tatuaje.

Qué es la hepatitis C y cómo se trata

Es una enfermedad viral que se transmite a través de la sangre de un portador a una persona sana y afecta al hígado. Su gravedad puede ser aguda, con duración de semanas, o crónica, ocasionando secuelas permanentes.

Su diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre. Sin tratamiento, la enfermedad puede evolucionar, provocando inflamación del hígado, cirrosis o cáncer hepático.

Con un período de incubación de 2 semanas a 6 meses, las personas infectadas pueden presentar síntomas como fiebre, náuseas, dolor articular y coloración amarillenta de la piel y los ojos, entre otros. El tratamiento se basa en antivirales de acción directa (AAD) pangenotípicos, recomendados para mayores de 12 años.

Fuente: diainternacionalde.com

Temas
Seguí leyendo

Cómo acceder a los beneficios y descuentos para personal de Defensa y Fuerzas Armadas

Padres podrán informar ausencias docentes y el SUTE reclama la anulación del sistema

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Formación inédita: el Hospital Lagomaggiore suma especialización en Clínica Médica

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Una deuda silenciosa, ¿por qué es clave que empecemos a hablar de inteligencia híbrida?

LO QUE SE LEE AHORA
Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Las Más Leídas

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Te Puede Interesar

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Por Cecilia Zabala