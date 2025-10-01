Día Internacional de la Hepatitis C: por qué se recuerda hoy, 1 de octubre

Por Sitio Andino Sociedad







Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Hepatitis C, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Aunque existen tratamientos efectivos, es fundamental un diagnóstico temprano y un control médico adecuado.

Por qué se recuerda el Día Internacional de la Hepatitis C hoy, 1 de octubre La efeméride se celebra el 1 de octubre para visibilizar la hepatitis C, que afecta a más de 170 millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad transmisible, pero su detección temprana y la aplicación del tratamiento adecuado pueden prevenir complicaciones graves.

hepatitis.jpg Los ojos amarillos, uno de los síntomas principales del virus de la hepatitis C. Foto: web Aunque el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica se conmemora el 28 de julio, fecha aprobada por la OMS, el 1 de octubre ofrece otra oportunidad para hablar sobre el virus de la hepatitis C, que puede contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección o mediante cortes mínimos en la piel, como los que pueden ocurrir al realizarse un tatuaje.

Qué es la hepatitis C y cómo se trata Es una enfermedad viral que se transmite a través de la sangre de un portador a una persona sana y afecta al hígado. Su gravedad puede ser aguda, con duración de semanas, o crónica, ocasionando secuelas permanentes.

Su diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre. Sin tratamiento, la enfermedad puede evolucionar, provocando inflamación del hígado, cirrosis o cáncer hepático. Con un período de incubación de 2 semanas a 6 meses, las personas infectadas pueden presentar síntomas como fiebre, náuseas, dolor articular y coloración amarillenta de la piel y los ojos, entre otros. El tratamiento se basa en antivirales de acción directa (AAD) pangenotípicos, recomendados para mayores de 12 años. Fuente: diainternacionalde.com

Compartí la nota:







