Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 5 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este martes de 5 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Habrá corte de luz en nueve departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 4 de mayo

– En la intersección de calle Talcahuano con Ricardo Videla y áreas adyacentes; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calle Zapiola, hacia el este de Terrada. En calle Anchorena, hacia el este de Terrada, y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Helen Keller, hacia el sur de Cochabamba, y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Suriani, Cochabamba y Los Nogales.

– En calle Sargento Cabral, entre Boulogne Sur Mer y Huarpes, y zonas aledañas. De 10.00 a 12.00 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 05 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/vncLwqoe3C

– En calle Núñez, entre Félix Araujo y Belgrano, y adyacencias; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles N°9, Cerro Aconcagua, Belgrano y Garibaldi; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°50, entre calles Pueyrredón y Cépparo. En calle Tomasini de Carrillo, hacia el sur de Ruta Provincial N°50, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.45 a 11.45 h.

– En la intersección de callejón Zanichelli con calles Proyectada I178 e I177. En el barrio Remedios de San Martín y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Rodríguez Peña, entre Gabrielli y Rodríguez, y adyacencias; Luzuriaga. De 15.00 a 19.00 h.

Tupungato

– En calle Ahumada, hacia el este de 6 de Setiembre. En la Ruta Provincial N°88. En callejón Aveiro, en loteo Moyano y áreas adyacentes; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En la intersección de calle Calderón con Finca Vollmer. En calle Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles 25 de Noviembre, Berutti, San Martín y Lavalle. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

– En calle Muzaber, entre Florida y calle N°1. En bodega L´Eternidat; Chilecito. De 9.15 a 12.15 h.

San Rafael

– Entre calles Gaviola, La Correina, Avecilla y callejón Agrario; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Los Filtros, El Toledano, Victorino de la Plaza y Las Glicinas. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.

– Entre calles Comodoro Py, Riobamba, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.