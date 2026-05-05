Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 5 de mayo.

Por Analía Martín 5 de mayo de 2026 - 07:00
Durante este martes 5 de mayo de 2026,
el opera temprano con tránsito en la Ciudad de Mendoza importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Hoy algunos semáforos no funcionan con normalidad.
Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza
No se detallan los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.
Reducciones de calzada y tránsito restringido
Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:
Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día. 9 de Julio y Gutiérrez: calzada reducida solo se habilita la traza izquierda. Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento. San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam Sarmiento entre Perú y 25 de Mayo: desde las 8.30 hasta las 12 por reparación del adoquinado. Chile entre Los Toneles y Pellegrini: corte de tránsito Así funcionan los semáforos hoy 5 de mayo
Los semáforos no funcionan con normalidad.
San Juan y Morón: los semáforos funcionan intermitentes Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual. El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.
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transporte público en Mendoza .