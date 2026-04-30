Ulpiano Suarez anunció la apertura al tránsito de la renovada calle Patricias Mendocinas.

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , participó este jueves de la apertura al tránsito de la calle Patricias Mendocinas , luego de los trabajos realizadas en la calzada, una de las zonas más concurridas de la capital, tanto por vecinos como por turistas. Además, anunció obras en otras intersecciones.

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“Es una muy buena noticia para la Ciudad y para miles de personas que transitan a diario por aquí, ya está habilitado el tránsito en calle Patricia Mendocinas . Desde el 15 de diciembre se vienen realizando los trabajos para la renovación de las losas de hormigón de esta arteria (entre Espejo y Rivadavia )", comentó Suarez.

El jefe comunal señaló que la obra comenzó en la calle Patricias Mendocinas desde Necochea y se fue trabajando de a una cuadra por vez. Allí también se renovó la red distribuidora de agua potable y la pintura vial demarcatoria.

“La calle está habilitada al tránsito, no solo vehicular sino también para transporte público. En este tramo de cuatro cuadras que se han intervenido, hay ocho paradas de colectivos y pasan 1.800 colectivos por día", remarcó. "La inversión está dentro de un plan de renovación de calles que se ha hecho en toda la Ciudad, que es cerca de $900 millones, puntualmente, en esta obra fue de $260 millones de pesos”, agregó.

30 de Abril de 2026, Apertura Calle Patricias Mendocinas de ciudad, colectivos, transporte público, micro, pasaje, chofer, pasajeros Así quedó la calle Patricias Mendocinas luego de las obras. Foto: Cristian Lozano

Detalles de la obra en calle Patricias Mendocinas

En primer término, se demolieron las losas de hormigón que presentaban deterioro por el uso. En el tramo de Necochea a Espejo se llevó a cabo en el 90% de las losas, mientras que fue un 70% en el sector de Espejo a Rivadavia. Posteriormente, se concretó la excavación de suelo bajo pavimento, para mejorar el sustrato de apoyo de la nueva calzada, y el relleno y compactación de suelo.

Luego, se colocó el nuevo pavimento, finalizando con la pintura de señalización vial, cruces peatonales y separadores de carriles en toda la traza de la obra. La empresa encargada de estas tareas por contrato fue Constructora Genco S.A.

30 de Abril de 2026, Apertura Calle Patricias Mendocinas de ciudad, colectivos, transporte público, micro, pasaje, chofer, pasajeros Calle Patricias Mendocinas. Foto: Cristian Lozano

Durante la ejecución de los trabajos, se realizó la instalación de nueva red de agua potable. Se instaló cañería de PVC diámetro nominal (DN) 160 mm en reemplazo de dos cañerías metálicas de 80 años de antigüedad, que presentaban importante deterioro, disminución de diámetro y exudaciones. Además, se ejecutaron nuevas conexiones domiciliarias en reemplazo de antiguas conexiones de plomo.

Las obras que se vienen la Ciudad de Mendoza

El intendente anticipó la ejecución de dos obras "necesarias", parte del Plan de Obras Urbanas: la renovación de calzada y de red en la calle 9 de julio, desde Godoy Cruz hasta Colón, y en la calle 25 de mayo, sobre el mismo sector.

"Sabemos que este tipo de trabajos generan inconvenientes que afectan la circulación vehicular y yo entiendo el enojo. Uno quiere tener la calle impecable pero es imposible, no hay forma de que una calle esté en las mejores condiciones si no se interviene y se hacen estos trabajos”, afirmó Suarez.

En el mismo sentido, aseguró: “Son obras que son necesarias para la Ciudad y las vamos a hacer. Vamos a acompañar a los comerciantes como lo hemos hecho con los de calle Patricias con una eximición en los derechos de comercio. Tenemos que hacer estas obras, ponemos la cara y si hay algún costo político lo pagamos, pero también quiero llevar tranquilidad a los vecinos que vamos a estar siguiendo día a día la ejecución de esos trabajos".