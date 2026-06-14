Tupungato impulsa un espacio gratuito de acompañamiento y bienestar para mujeres

Con el objetivo de generar ámbitos de escucha, acompañamiento y fortalecimiento personal, el Área de Género, Diversidad y Masculinidades del Municipio de Tupungato continúa desarrollando el taller anual "Tu Espacio Seguro" , una propuesta gratuita destinada a mujeres del departamento.

La iniciativa forma parte de las acciones permanentes impulsadas por el municipio para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género , así como también a aquellas mujeres que buscan herramientas para mejorar su bienestar emocional y desarrollo personal.

El taller se realiza todos los martes de 10 a 11 en las oficinas del Área de Género, ubicadas en la intersección de calles Mosconi y 25 de Mayo.

A través de actividades psicoeducativas y psicoemocionales , un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento durante las distintas etapas de los procesos que atraviesan las participantes, promoviendo espacios de reflexión, escucha activa y fortalecimiento de vínculos.

Una jornada especial por el Mes Internacional del Yoga

En el marco del Mes Internacional del Yoga, esta semana se llevó a cabo una actividad especial en las instalaciones del Hotel Turismo Tupungato.

Durante la jornada, profesoras de yoga del departamento ofrecieron una clase gratuita y abierta a la comunidad, acercando herramientas vinculadas al bienestar físico, emocional y mental.

La propuesta surgió del trabajo conjunto entre profesionales locales y el Área de Género, y contó con una importante participación de vecinos, reflejando el interés que despiertan este tipo de actividades orientadas al cuidado integral de la salud.

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Un trabajo permanente en la comunidad de Tupungato

Desde el Área de Género, Diversidad y Masculinidades destacaron que el acompañamiento se realiza durante todo el año mediante distintos servicios gratuitos.

Entre ellos se incluyen:

Asesoramiento legal.

Asistencia psicológica.

Acompañamiento psicosocial.

Todas estas acciones son desarrolladas por un equipo profesional especializado que trabaja diariamente junto a mujeres y familias del departamento.

Más propuestas para las familias de Tupungato

Además del taller "Tu Espacio Seguro", el área impulsa otras iniciativas comunitarias, como el espacio destinado a familias y adolescencias vinculadas a procesos de diversidad e identidad de género.

Esta propuesta se desarrolla todos los viernes a las 10 y busca generar ámbitos de diálogo, acompañamiento e intercambio para quienes atraviesan estas experiencias.

Quienes deseen obtener más información o acceder a cualquiera de los servicios pueden comunicarse al 2622 52-1059 o acercarse a las oficinas municipales en horario administrativo, de 7 a 14.