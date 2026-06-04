Grave accidente vial entre una camioneta y un caballo en Ruta 40

Un grave accidente vial se registró esta mañana sobre Ruta Nacional 40 de Tupungato, cerca del ingreso a Tunuyán , cuando una camioneta impactó de lleno contra un caballo que se encontraba sobre la calzada y como consecuencia del siniestro, el tránsito quedó interrumpido durante varios minutos .

El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana en la zona de Alto Verde. Según las primeras informaciones, el conductor, un hombre oriundo de Guaymallén que se dirigía hacia el departamento de San Carlos , circulaba de norte a sur al mando de una Toyota Hilux gris cuando se produjo la colisión.

De acuerdo con el testimonio brindado por el propio automovilista, no logró advertir la presencia del animal sobre la ruta hasta que lo tuvo prácticamente encima de la camioneta, sin posibilidad de evitar el impacto.

Grave accidente vial en Ruta 40 de Tupungato

Tras el choque, personal médico acudió al lugar y asistió al conductor, quien afortunadamente resultó ileso. Sin embargo, el caballo murió en el acto debido a la violencia del impacto.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Tunuyán | Un grave accidente vial se registró durante la mañana de este jueves sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso norte de Tunuyán, cuando una camioneta impactó de lleno contra un caballo que se encontraba sobre la calzada y como consecuencia del siniestro, el tránsito quedó interrumpido durante varios minutos en una de las principales arterias del Valle de Uco. El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana en la zona de Alto Verde. Según las primeras informaciones, el conductor, un hombre oriundo de Guaymallén que se dirigía hacia el departamento de San Carlos, circulaba de norte a sur al mando de una Toyota Hilux gris cuando se produjo la colisión. De acuerdo con el testimonio brindado por el propio automovilista, no logró advertir la presencia del animal sobre la ruta hasta que lo tuvo prácticamente encima de la camioneta, sin posibilidad de evitar el impacto. #accidente #Tunuyán #Caballo" View this post on Instagram

La camioneta y el animal quedaron sobre la carpeta asfáltica, situación que obligó a interrumpir la circulación en la Ruta 40. Mientras se desarrollaban las tareas de remoción y peritajes, los vehículos que transitaban en sentido norte-sur debieron ser desviados por la colectora.

En el lugar también trabajó personal de la Policía Rural, que inspeccionó al equino para determinar su procedencia. Según informaron las autoridades, el caballo no presentaba marcas ni señales identificatorias, por lo que hasta el momento no se ha podido establecer la existencia de un propietario.

accidente vial camioneta ruta 40 La camioneta que protagonizó el accidente vial.

Las actuaciones continúan para esclarecer las circunstancias de este nuevo accidente vial ocurrido en Tupungato, un hecho que vuelve a poner en foco los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas de alta circulación.

Colaboración periodística: Jorge García.