Mendoza registró más de 50 víctimas fatales por accidentes viales en lo que va del 2026

Las cifras del primer semestre de 2026 reflejan que los controles viales son una herramienta importante

La cantidad de accidentes viales en la provincia de Mendoza son una preocupación constante en las autoridades y en la sociedad. A raíz de los siniestros, la cantidad de fallecidos también aumenta y cientos de familias pierden a sus seres queridos.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad y Justicia, entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026 se registraron 52 víctimas fatales , mientras que solo en junio se contabilizaron siete personas fallecidas en el lugar del siniestro.

Esta es una cifra que pone de manifiesto la importancia de reforzar los controles y promover una conducción responsable para reducir la cantidad de siniestros y sus consecuencias.

La cantidad de accidentes viales en la provincia de Mendoza son una preocupación constante en las autoridades.

En este sentido, los operativos de control vial realizados en Mendoza entre el mismo periodo, dejaron al descubierto una importante cantidad de infracciones de tránsito. Durante ese período, las autoridades fiscalizaron 131.384 vehículos, entre automóviles y motocicletas, y confeccionaron 62.701 actas por distintas faltas a la normativa vigente.

Las estadísticas reflejan que la mayor parte de las infracciones correspondieron a faltas leves, aunque también se detectó un número significativo de conductas consideradas gravísimas, muchas de ellas vinculadas a situaciones que ponen en riesgo la seguridad vial.

Cuáles fueron las infracciones más frecuentes

Del total de actas labradas, 47.479 correspondieron a infracciones leves, 950 fueron calificadas como graves, 9.081 como gravísimas y otras 5.191 quedaron encuadradas bajo la categoría de concurso de infracciones. Entre las faltas leves más habituales se encuentran circular con las luces bajas apagadas, transitar sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y estacionar en lugares prohibidos.

control policial, controles policiales, Las Heras, Policía de Mendoza, Tránsito 26-12-25 (02) Del total de actas labradas, 47.479 correspondieron a infracciones leves. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En tanto, las infracciones graves incluyen maniobras como realizar giros en "U", adelantar por la derecha o transportar cargas que sobresalen de los límites permitidos.

Las conductas consideradas gravísimas abarcan situaciones de mayor riesgo, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin el cinturón de seguridad colocado o manejar sin licencia habilitante.

Controles de alcoholemia y conductores sancionados

Uno de los ejes principales de los operativos fue la prevención del consumo de alcohol al volante. Hasta el 25 de junio, las autoridades realizaron 55.150 controles de alcoholemia, lo que representa el 100% de los conductores fiscalizados durante esos procedimientos.

Como resultado, se labraron 859 actas a conductores que registraron hasta 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, equivalente al 1,55% de los controles realizados.

operativo policial, alcoholemia, alcoholímetro, alcohol, alcohólico, policia vial Uno de los ejes principales de los operativos fue la prevención del consumo de alcohol al volante. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, otras 774 personas fueron sometidas a un proceso contravencional por presentar una graduación superior a 1 gramo de alcohol, lo que representa el 1,40% del total de los testeos efectuados.

Las cifras del primer semestre de 2026 reflejan que los controles viales son una herramienta importante para detectar infracciones y prevenir conductas de riesgo. Sin embargo, el elevado número de actas labradas, los más de 1.600 casos de alcoholemia positiva y las 52 víctimas fatales registradas hasta el 25 de junio evidencian que la seguridad vial es uno de los principales desafíos en Mendoza.