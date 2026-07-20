20 de julio de 2026
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Accidente vial

Trágico accidente vial en Costanera: un motociclista fallecido

Un motociclista falleció tras protagonizar un accidente vial en Costanera, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Trágico accidente vial en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus.&nbsp;

Trágico accidente vial en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus. 

 Por Pablo Segura

Un fatal accidente vial ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de Costanera y Alem, en Ciudad de Mendoza, donde un motociclista de unos 40 años perdió la vida tras protagonizar una colisión con un colectivo, por lo que ahora la justicia investiga la mecánica del siniestro.

El choque se registró alrededor de las 7.27, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un accidente entre una unidad del transporte público y una motocicleta en una de las principales arterias de la capital mendocina.

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Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor del rodado menor había fallecido como consecuencia del fuerte impacto, por lo que se preservó la escena para el inicio de las actuaciones judiciales.

Investigan cómo ocurrió el accidente vial en Ciudad

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en la esquina de Costanera y Alem, en Ciudad de Mendoza. De acuerdo a los primeros testimonios, se cree que el motociclista derrapó al intentar frenar y cayó al asfalto, chocando contra el colectivo. Esto le provocó la muerte en el lugar.

El accidente vial generó complicaciones en el tránsito en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

El accidente vial generó complicaciones en el tránsito en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Tras el siniestro, personal policial y de emergencias trabajó en la zona, mientras se realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente vial.

La causa fue caratulada de manera provisoria como homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la Justicia, que buscará determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y las eventuales responsabilidades de los involucrados.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente afectado durante las primeras horas de la mañana debido al operativo desplegado por las autoridades y al trabajo del personal de Policía Científica. La identidad de la víctima aún no había sido informada oficialmente.

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