22 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Brutal agresión a un hombre en Maipú: lo apuñalaron en el cuello

Un hombre fue apuñalado en el cuello durante una terrible pelea ocurrida en Maipú. El presunto autor de la agresión fue detenido.

Grave pelea entre dos sujetos en Maipú.&nbsp;

Grave pelea entre dos sujetos en Maipú. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Una violenta agresión ocurrida durante una riña en Maipú dejó a un hombre de 30 años con una puñalada en el cuello y motivó un importante operativo policial que culminó con la detención del presunto autor del ataque, como así también con allanamientos que permitieron el secuestro del machete utilizado en el ataque.

El hecho se registró en el barrio 25 de Mayo, donde un llamado al 911 alertó sobre una persona gravemente herida con un arma blanca. Al llegar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) encontraron a la víctima inconsciente y con una lesión cortante en el cuello.

Tras un patrullaje por la zona, los policías lograron localizar y aprehender al sospechoso, de 26 años, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Central, donde quedó internada con una herida que, según el diagnóstico médico, no comprometía su vida.

Cómo fue la agresión y la detención en Maipú

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la agresión se produjo en medio de una riña originada por conflictos de vieja data entre los involucrados. El incidente ocurrió en el barrio 25 de Mayo y movilizó a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de la Comisaría 49°.

Luego de recibir la denuncia, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda que permitió concretar la detención del presunto atacante en un playón del barrio 23 de Agosto.

Por disposición de la Justicia, posteriormente se realizaron allanamientos en dos viviendas vinculadas a la causa. Durante los procedimientos se secuestró un machete de aproximadamente 50 centímetros que será sometido a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizado en el ataque.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la violenta pelea.

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