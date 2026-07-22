22 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

La justicia investiga a policías por los incidentes en Maipú

La justicia inició una causa para investigar los incidentes entre efectivos de la Policía de Mendoza y un grupo de personas en Maipú.

Revuelo por el video de policías golpeando a personas en Maipú.&nbsp;

Revuelo por el video de policías golpeando a personas en Maipú. 

 Por Pablo Segura

La justicia de nuestra provincia abrió una causa penal para investigar el accionar de un grupo de efectivos de la Policía de Mendoza que fue filmado mientras golpeaba a algunas personas durante los festejos posteriores a la final del Mundial en Maipú.

La investigación se inició luego de que familiares de los presuntos agredidos se presentaran en una oficina fiscal para denunciar un posible caso de violencia institucional. Los denunciantes aseguran que las personas golpeadas fueron víctimas de maltrato policial durante el operativo realizado en pleno Maipú.

Qué investiga la justicia por los incidentes en Maipú tras la final del Mundial

El expediente quedó en manos del fiscal Oscar Malla, quien deberá determinar si existió responsabilidad penal de los policías involucrados en la agresión a distintas personas. La apertura de la causa implica el análisis de los videos que circularon en redes sociales y de los testimonios aportados por quienes se presentan como víctimas.

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En paralelo, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició una investigación administrativa interna sobre el accionar de los efectivos que participaron del operativo en Maipú. Por el momento no se dispusieron sanciones ni apartamientos preventivos.

El caso generó una fuerte repercusión pública en Mendoza, ya que los registros audiovisuales muestran a policías golpeando a personas en medio de los incidentes posteriores a la final. Algunas voces se mostraron a favor de los uniformados, en tanto que otros denunciaron un exceso de los efectivos.

La justicia deberá establecer ahora si se trató de un uso legítimo de la fuerza o de un episodio de violencia institucional cometido por integrantes de la Policía de Mendoza.

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