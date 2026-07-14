14 de julio de 2026
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Maipú

Maipú: los engañaron con una falsa cita romántica y les robaron todo

Dos hombres fueron víctimas de un violento robo en Maipú luego de pactar una cita romántica a través de aplicaciones.

Ambos robos ocurrieron en calle Lamadrid de San Roque, Maipú.&nbsp;

Ambos robos ocurrieron en calle Lamadrid de San Roque, Maipú. 

 Por Pablo Segura

Dos hombres fueron víctimas de un violento robo en Maipú luego de pactar encuentros a través de aplicaciones y páginas web. En ambos casos fueron sorprendidos por tres delincuentes, quienes los amenazaron con armas blancas, les robaron todas sus pertenencias y los obligaron a realizar transferencias bancarias, una de ellas por casi $3 millones.

Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia sobre calle Lamadrid, en San Roque, y presentan una modalidad prácticamente idéntica, por lo que la Policía investiga si fueron cometidos por la misma banda.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que ordenó la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de Policía Científica para esclarecer los asaltos e identificar a los autores.

La misma modalidad en dos robos ocurridos en Maipú

La primera víctima fue un hombre de 35 años que había acordado un encuentro mediante una aplicación. Al llegar al lugar fue interceptado por tres sujetos armados con un cuchillo, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, el auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, lo forzaron a realizar una transferencia de $70.000 antes de liberarlo. Horas después, su camioneta fue encontrada abandonada en San Martín.

El segundo caso tuvo como víctima a un hombre de 57 años, quien había pactado una cita mediante una página web. También fue reducido por tres delincuentes armados con un cuchillo y un elemento de hierro, quienes lo encerraron en el baúl de su vehículo, le robaron el teléfono celular, un par de zapatillas y lo obligaron a transferir $2.900.000 desde su cuenta bancaria.

Su vehículo fue hallado abandonado a pocos metros del lugar y en su interior los investigadores encontraron el cuchillo presuntamente utilizado durante el robo.

La principal hipótesis es que ambos ataques fueron cometidos por la misma organización debido a las similitudes en el lugar, la mecánica y la cantidad de autores.

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