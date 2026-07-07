Handball mendocino: UNCuyo y Municipalidad de Maipú gritaron campeón en el Apertura

UNCuyo y Municipalidad de Maipú se repartieron los títulos del torneo Apertura de handball mendocino en el estadio Poliguay.

El torneo Apertura de handball de Amebal coronó a sus campeones de la Liga de Honor este domingo en el estadio Poliguay , de Guaymallén . En una jornada con doble cruce entre las mismas instituciones, Municipalidad de Maipú celebró en femenino y UNCuyo se quedó con el título masculino.

Municipalidad de Maipú venció a UNCuyo por 29 a 24 y se quedó con el título femenino del Apertura de handball mendocino . La final fue muy pareja en el primer tiempo, que terminó igualado 13 a 13 , pero las maipucinas lograron marcar diferencias en el complemento.

El desequilibrio apareció por el centro con los goles de Luciana Zafarana y Sofía Manzano , ambas con 6 tantos , mientras que también fueron importantes los aportes de Romina Díaz y Julieta Peletay por la banda. Con mayor eficacia en ataque y más firmeza en el tramo final, el equipo municipal pudo quebrar la resistencia universitaria.

Los goles de Municipalidad de Maipú fueron convertidos por Luciana Zafarana 6 , Sofía Manzano 6 , Julieta Peletay 5 , Romina Díaz 4 , Giuliana Zafarana 3 , Amparo Benito 3 , Lucía Rejón 1 y Guadalupe Olivares 1 . También jugaron Estefanía Montiel , Josefina López , Camila García , Rosario Barroso y Greta Dorador . El equipo fue dirigido por Gaspar Pona , acompañado por Miguel Jouas y Gustavo Latuf .

En UNCuyo, los tantos fueron de Clara Bellido 5, Trinidad Kristich 5, Gisel Muñoz 3, Victoria Di Paolo 3, Julieta Citro 2, Azul Rodríguez 2, Marina Morán 2, Valentina Catapano 1, Lilian Hernández 1 y Yazmín Márquez 1. Además participaron Fernanda Blanco, Luciana Bustos, Martina Kristich y Johanna Marsonet. El conjunto universitario fue dirigido por Hebe Caballero, junto a Ana Alonso y Lautaro Herrera.

UNCuyo ganó una final durísima y festejó en masculino

En la final masculina, UNCuyo superó a Municipalidad de Maipú por 28 a 25 y se quedó con el título de la Liga de Honor. El partido tuvo un desarrollo cambiante, con un primer tiempo muy disputado que terminó igualado 14 a 14.

El equipo maipucino llegó a sacar cuatro goles de ventaja en la primera parte, apoyado en la potencia de Giuliano Lucentini, clave con sus lanzamientos externos. Sin embargo, en los minutos finales del primer tiempo, la U reaccionó de la mano de Felipe Bouzo, los hermanos Tomás y Renzo Isgró y las atajadas decisivas de Matías Aberastain.

En el complemento, UNCuyo mantuvo la concentración, redujo errores y encontró variantes para atacar. Con una gran tarea defensiva, buenas respuestas en el arco y contragolpes efectivos, el conjunto universitario llegó a tomar una diferencia de cuatro goles que supo administrar hasta el cierre.

Los goles del campeón fueron convertidos por Felipe Bouzo 4, Bautista Sánchez 4, Simón Conderelli 4, Renzo Isgró 4, Tomás Isgró 3, Lucas Riquero 3, Valentín Campini 3, Mateo Isgró 2 y Tomás Montigel 1. También integraron el plantel Federico Arribier, Agustín Morán, Matías Aberastain, Agustín López, Felipe Dimaría, Matías Aguilar y Cristian Viciana. El DT fue Federico De Cara, acompañado por Andrés Castro y Cristian Montigel.

Para Municipalidad de Maipú anotaron Giuliano Lucentini 8, Juan Cuello 5, Francisco Rossi 5, Luciano Faraz 2, Santino Sola 1, Lautaro Chávez 1, Adriano Aisi 1, Nicolás Faraz 1 y Juan Sola 1. También jugaron Ignacio Guidolín, Santino Mazzaresi, Máximo Pérez, Mauro Ortega, Ramiro Moutañoli, Mautaro Cortés y Nicolás Stocco. Fueron dirigidos por Gaspar Pona, con Miguel Jouas y Gustavo Latuf como ayudantes.

El handball mendocino cerró una gran jornada en el Poliguay

Las finales del Apertura de Amebal dejaron una jornada intensa para el handball mendocino, con dos partidos entre UNCuyo y Municipalidad de Maipú y un título para cada institución. Las chicas maipucinas impusieron su juego en el segundo tiempo, mientras que los varones universitarios construyeron su consagración desde la defensa y la eficacia en los momentos decisivos.

El estadio Poliguay volvió a ser escenario de una definición importante para la disciplina, con buen marco y partidos de alto voltaje competitivo. El cierre del torneo dejó a Municipalidad de Maipú como campeón femenino y a UNCuyo como campeón masculino de la Liga de Honor.