Tupungato cortó la hegemonía y se quedó con el título anual del handball mendocino

La Municipalidad de Tupungato celebró el título anual de Handball tras una final intensa en Guaymallén.

Con carácter, continuidad y una actuación colectiva de alto nivel, Municipalidad de Tupungato se consagró campeón anual 2025 del handball masculino mendocino , al imponerse por 32 a 29 ante Municipalidad de Maipú en la final disputada en el estadio Poliguay , de Guaymallén.

El equipo dirigido por Rubén Maya sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro y ya se había ido al descanso arriba por 16 a 12 , construyendo una diferencia que supo administrar en el complemento frente a un rival de enorme tradición.

El título tuvo dos nombres propios que marcaron el pulso del partido. Por un lado, la gran actuación del arquero Alejo Mallea , determinante en momentos clave para sostener la diferencia en el marcador. Por otro, la jerarquía ofensiva de Martín Maya , autor de 11 goles , quien regresó al equipo en las semifinales tras su paso por Boca Juniors y la Selección argentina junior .

El goleo de Tupungato se completó con aportes de Francisco Contino (7) , Gonzalo Maya (4) , Gabriel Bustos (4) , Luciano Leiva (2) , Máximo Calderón (2) , Nicolás Manoni (1) y el propio Alejo Mallea (1) , en un plantel que mostró profundidad y variantes ofensivas.

Un triunfo que marca un cambio de ciclo en el Handball local

La victoria tuvo un valor simbólico especial. Municipalidad de Maipú había sido campeón anual en 15 temporadas consecutivas, entre 2007 y 2023, una hegemonía que ahora quedó interrumpida por el crecimiento sostenido del handball en el Valle de Uco.

En 2024 el Apertura no tuvo definición, el Clausura quedó en manos de UNCuyo, y 2025 encontró a Tupungato como el nuevo campeón anual, tras haber ganado el Torneo Clausura y luego imponerse en la final frente al ganador del Apertura.

Maipú, que peleó hasta el final, tuvo como principales anotadores a Juan Pablo Cuello (7) y Luciano Faraz (6), pero no le alcanzó para revertir el dominio tupungatino en los momentos decisivos.

Cierre de temporada y premiación

La jornada final también incluyó la entrega de premios de Amebal a los campeones y subcampeones de las distintas divisiones, marcando el cierre formal de la temporada 2025.

En la Liga de Honor femenina, no fue necesaria una final: Municipalidad de Maipú se consagró campeona del año tras ganar tanto el Apertura como el Clausura.