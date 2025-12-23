Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

El estado de salud del piloto mendocino Juan Cruz Yacopini mantiene expectante a Mendoza y al país. El deportista sufrió un grave accidente el viernes en El Carrizal y desde entonces atraviesa horas decisivas , mientras familiares, amigos y seguidores permanecen atentos a la evolución de su cuadro clínico.

Este martes se conocieron nuevos detalles médicos que llevaron algo de tranquilidad. Según el parte difundido, Yacopini se encuentra delicado pero estable , bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud que lo asiste.

Uno de los datos más relevantes es que no presenta compromiso cerebral , lo que permitió descartar secuelas neurológicas como consecuencia del siniestro. Este avance fue destacado por los profesionales, ya que reduce riesgos asociados a lesiones graves.

Si bien el pronóstico continúa siendo reservado , los médicos informaron que el joven piloto registró una leve mejoría hemodinámica . En paralelo, continúan realizándose estudios y evaluaciones constantes para definir los próximos pasos del tratamiento y acompañar su proceso de recuperación.

Cómo ocurrió el grave accidente en El Carrizal

Según las información que trascendió, Yacopini navegaba en una lancha junto a un grupo de amigos cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó contra el fondo del espejo de agua y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el accidente, sus amigos lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62, donde arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. En ese lugar, la víctima presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado con diagnóstico inicial de politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado luego a la Clínica de Cuyo para continuar con la atención médica.

El comunicado de Toyota

Tras el hecho, Toyota Gazoo Racing South Africa, equipo que lo había confirmado como piloto oficial, publicó un comunicado oficial y confirmó que no participará del Rally Dakar 2026.

“Toyota Gazoo Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas sobre nuestro piloto, Juan Cruz Yacopini, tras informes de que sufrió un grave accidente mientras estaba con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina, y que actualmente recibe atención médica”, expresó el equipo en su publicación oficial.

Yacopini se encontraba en plena preparación para lo que iba a ser su sexto Rally Dakar y el primero como piloto oficial del equipo sudafricano, uno de los proyectos más importantes de su carrera deportiva.