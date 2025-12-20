Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Sin dudas, una de las noticias que más conmocionó al mundo del deporte fue el grave accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini . En las últimas horas se conocieron detalles sobre su estado de salud y en redes sociales piden cadena de oración.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini sufrió este viernes un grave accidente mientras se desplazaba en lancha por El Carrizal. Según la información oficial, se arrojó al agua para refrescarse sin advertir la poca profundidad del lugar, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza .

Personas que se encontraban con él y personal de emergencia lograron reanimarlo tras un paro cardiorrespiratorio . Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato y luego derivado a la Clínica de Cuyo, donde continúa internado.

Lo más reciente indica que presenta inflamación en la médula espinal , por lo que los especialistas aguardan al menos 48 horas para evaluar con mayor precisión su evolución. El golpe afectó las vértebras cervicales C1 y C2 , y el equipo médico espera que no se repitan complicaciones cardíacas.

Además, atraviesa un cuadro delicado: los estudios revelaron la presencia de líquido en uno de sus pulmones y actualmente recibe asistencia médica para sostener el funcionamiento de algunos órganos que, por el momento, no responden de manera adecuada.

A través de distintos medios y redes sociales, allegados, colegas del deporte y fanáticos expresaron su preocupación y se unieron en una cadena de oración por la recuperación de su salud.