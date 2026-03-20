Claudio Tapia confirmó amistosos de la Selección y chicacneó con la suspensión de la Finalissima

Por Sitio Andino Deportes 20 de marzo de 2026 - 08:30
El presidente de la
AFA, , confirmó que la Claudio Tapia Selección de fútbol de Argentina disputará dos amistosos en la próxima fecha FIFA y, al mismo tiempo, volvió a cargar contra la organización de la Finalissima, cuya cancelación generó fuerte malestar en la dirigencia.
Cuándo juega la Selección Argentina y dónde serían los amistosos el equipo de Según explicó Claudio Tapia, Lionel Scaloni jugará el 27 y el 31 de marzo, con partidos que se disputarán en el país.
Si bien todavía restan definiciones oficiales, la
Bombonera aparece como principal sede para uno de los encuentros, mientras la AFA espera la confirmación final de FIFA.
Además, ya trascendió que uno de los rivales sería
Guatemala, en el partido previsto para el 31 de marzo.
La frase de Claudio Tapia que reavivó la polémica por la Finalissima
El titular de la AFA no esquivó el tema y volvió a marcar su postura tras la caída del cruce con
España.
“
Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defenderla como tenemos que hacerlo”, lanzó, dejando en claro su enojo.
Tapia recordó que la intención era disputar la Finalissima en
Qatar o en una sede neutral como Italia, pero que ni UEFA ni la federación española aceptaron esa posibilidad. La chicana desde la Conmebol y el trasfondo del conflicto
La polémica sumó otro capítulo con la frase de
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien ironizó con que Argentina podría ser bicampeón por walkover ante la falta de acuerdo.
Mientras tanto, España confirmó sus propios amistosos ante
Serbia y Egipto, lo que terminó de cerrar cualquier posibilidad de enfrentar a la Albiceleste en esta ventana FIFA.
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Qué busca la Selección Argentina de cara al Mundial 2026
Con este escenario,
antes del Mundial. la prioridad del cuerpo técnico es que el equipo tenga rodaje competitivo
Los amistosos en el país servirán para
probar variantes, mantener ritmo y ajustar el funcionamiento, en una etapa clave de la preparación. Preguntas y respuestas clave sobre la Selección Argentina
Cuándo juega la Selección Argentina
La Selección Argentina jugará el
27 y el 31 de marzo.
Contra quién juega Argentina
Uno de los rivales confirmados es
Guatemala.
Dónde se jugarán los partidos
Se disputarían en Argentina, con la
Bombonera como posible sede.
Por qué no se juega la Finalissima
No hubo acuerdo entre
AFA, UEFA y España sobre la sede y la organización.
Qué dijo Claudio Tapia Criticó la situación y dejó una frase polémica sobre la decisión de España.