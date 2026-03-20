Claudio Tapia confirmó amistosos de la Selección y chicacneó con la suspensión de la Finalissima

Claudio Tapia confirmó que la Selección Argentina jugará en el país y volvió a apuntar por la Finalissima

El presidente de la AFA , Claudio Tapia , confirmó que la Selección de fútbol de Argentina disputará dos amistosos en la próxima fecha FIFA y, al mismo tiempo, volvió a cargar contra la organización de la Finalissima , cuya cancelación generó fuerte malestar en la dirigencia.

Según explicó Claudio Tapia, el equipo de Lionel Scaloni jugará el 27 y el 31 de marzo , con partidos que se disputarán en el país.

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Si bien todavía restan definiciones oficiales, la Bombonera aparece como principal sede para uno de los encuentros, mientras la AFA espera la confirmación final de FIFA.

Además, ya trascendió que uno de los rivales sería Guatemala , en el partido previsto para el 31 de marzo.

La frase de Claudio Tapia que reavivó la polémica por la Finalissima

El titular de la AFA no esquivó el tema y volvió a marcar su postura tras la caída del cruce con España.

“Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defenderla como tenemos que hacerlo”, lanzó, dejando en claro su enojo.

Tapia recordó que la intención era disputar la Finalissima en Qatar o en una sede neutral como Italia, pero que ni UEFA ni la federación española aceptaron esa posibilidad.

La chicana desde la Conmebol y el trasfondo del conflicto

La polémica sumó otro capítulo con la frase de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien ironizó con que Argentina podría ser bicampeón por walkover ante la falta de acuerdo.

Mientras tanto, España confirmó sus propios amistosos ante Serbia y Egipto, lo que terminó de cerrar cualquier posibilidad de enfrentar a la Albiceleste en esta ventana FIFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinoYossen/status/2034929931684110666&partner=&hide_thread=false Claudio Tapia posa con la flamante camiseta alternativa de la Selección Argentina para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/DjPg9ghsca — Andrés Yossen (@FinoYossen) March 20, 2026

Qué busca la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Con este escenario, la prioridad del cuerpo técnico es que el equipo tenga rodaje competitivo antes del Mundial.

Los amistosos en el país servirán para probar variantes, mantener ritmo y ajustar el funcionamiento, en una etapa clave de la preparación.

Preguntas y respuestas clave sobre la Selección Argentina

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección Argentina jugará el 27 y el 31 de marzo.

Contra quién juega Argentina

Uno de los rivales confirmados es Guatemala.

Dónde se jugarán los partidos

Se disputarían en Argentina, con la Bombonera como posible sede.

Por qué no se juega la Finalissima

No hubo acuerdo entre AFA, UEFA y España sobre la sede y la organización.

Qué dijo Claudio Tapia

Criticó la situación y dejó una frase polémica sobre la decisión de España.