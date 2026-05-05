Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League: hora, TV y todo sobre la semifinal

Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates en busca de la final de la Champions League.

Arsenal será local ante Atlético de Madrid este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2025-2026 . El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y definirá a uno de los finalistas del torneo más importante de Europa.

El partido se jugará el martes 5 de mayo a las 16:00 (hora de Argentina).

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La transmisión será en vivo por el Plan Premium de Disney+ en Sudamérica.

Por qué es un partido clave en la Champions League

La serie está igualada 1-1 y todo se define en Inglaterra.

Arsenal buscará aprovechar su localía para volver a una final de Champions, algo que no consigue desde 2006, mientras que el equipo de Diego Simeone intentará dar el golpe como visitante para regresar a una definición que no juega desde 2016.

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Es hoy. pic.twitter.com/Fd7uyuvOsJ — Atlético de Madrid (@Atleti) May 5, 2026

Cómo llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Arsenal llega en un gran momento futbolístico. El equipo inglés viene de golear 3-0 a Fulham y se mantiene como líder absoluto de la Premier League, mostrando solidez en todas sus líneas.

Atlético de Madrid también llega con confianza.El conjunto español viene de ganarle a Valencia como visitante en LaLiga, en una muestra de carácter fuera de casa, algo clave para este tipo de partidos.

Jugadores a seguir en Arsenal vs Atlético de Madrid

El duelo tendrá figuras determinantes en ambos equipos.

En Arsenal:

David Raya

William Saliba

Declan Rice

Bukayo Saka

Víctor Gyökeres

En Atlético de Madrid:

Juan Musso

Nahuel Molina

Koke

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

El antecedente que dejó la serie abierta

En la ida empataron 1-1 en Madrid, en un partido parejo donde ambos equipos mostraron sus armas.

Ese resultado dejó la serie completamente abierta y obliga a que uno de los dos gane para meterse en la final, en un escenario que promete alta intensidad y detalles mínimos.

Un duelo que define mucho más que una semifinal

Arsenal quiere volver a la elite europea y Atlético busca otra final con Simeone.

El choque en el Emirates aparece como uno de los partidos más importantes de la temporada, con dos estilos distintos, pero con un mismo objetivo: llegar a la final de la Champions League.

La síntesis