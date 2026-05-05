Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League: hora, TV y todo sobre la semifinal

Arsenal será local ante Atlético de Madrid este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y definirá a uno de los finalistas del torneo más importante de Europa.
Cuándo juegan Arsenal vs Atlético de Madrid y cómo ver el partido en vivo
El partido se jugará el martes 5 de mayo a las 16:00 (hora de Argentina).
Arsenal llega en un gran momento futbolístico. El equipo inglés viene de golear 3-0 a Fulham y se mantiene como líder absoluto de la Premier League, mostrando solidez en todas sus líneas.
Atlético de Madrid también llega con confianza.El conjunto español viene de ganarle a Valencia como visitante en LaLiga, en una muestra de carácter fuera de casa, algo clave para este tipo de partidos.
Jugadores a seguir en Arsenal vs Atlético de Madrid
El duelo tendrá figuras determinantes en ambos equipos.
En Arsenal:
David Raya
William Saliba
Declan Rice
Bukayo Saka
Víctor Gyökeres
En Atlético de Madrid:
Juan Musso
Nahuel Molina
Koke
Antoine Griezmann
Julián Álvarez
El antecedente que dejó la serie abierta
En la ida empataron 1-1 en Madrid, en un partido parejo donde ambos equipos mostraron sus armas.
Ese resultado dejó la serie completamente abierta y obliga a que uno de los dos gane para meterse en la final, en un escenario que promete alta intensidad y detalles mínimos.
Un duelo que define mucho más que una semifinal
Arsenal quiere volver a la elite europea y Atlético busca otra final con Simeone.
El choque en el Emirates aparece como uno de los partidos más importantes de la temporada, con dos estilos distintos, pero con un mismo objetivo: llegar a la final de la Champions League.