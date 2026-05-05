5 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra ya tiene rival en los playoffs del Torneo Apertura y jugará en el Gargantini

El Club Sportivo Independiente Rivadavia enfrentará al Tatengue en los 8vos de final del Torneo Apertura. Repasá todos los detalles.

La Lepra va por la victoria.

La Lepra va por la victoria.

Foto: Prensa Liga Profesional de Fútbol
Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia enfrentará a Unión de Santa Fe en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, luego de completarse la fase regular este lunes. El encuentro se disputará el sábado a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, donde la Lepra contará con el respaldo de su gente en el inicio de la etapa eliminatoria.

Cómo se definió el rival de Independiente Rivadavia

El cierre de la fase regular terminó de ordenar el cuadro de los playoffs.

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Se definió el día del duelo de la Lepra por los octavos de final del Torneo Apertura

Los resultados del lunes fueron determinantes:

  • Gimnasia y Esgrima le ganó 2-1 a Defensa y Justicia
  • Vélez y Newell’s empataron 1-1
  • Instituto venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Con este panorama, Unión de Santa Fe se mantuvo dentro de los ocho mejores y será el rival del equipo mendocino en los octavos de final.

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Cómo llega Independiente Rivadavia a los playoffs

La Lepra afronta esta instancia en un gran momento deportivo.

El equipo mendocino terminó primero en la Zona B y lidera la tabla anual, lo que le permite definir de local en todas las instancias hasta la final. Este rendimiento lo posiciona como uno de los candidatos a pelear por el título.

Además, el conjunto dirigido por Alfredo Berti deberá afrontar un calendario exigente, ya que este miércoles recibirá a Fluminense por la Copa Libertadores, en un duelo clave para la clasificación.

Los cruces confirmados de los playoffs del Torneo Apertura

El cuadro de octavos de final ya tiene todos sus partidos definidos.

Sábado 9 de mayo

  • 16:30 – Talleres vs Belgrano (ESPN Premium)
  • 19:00 – Boca vs Huracán (TNT Sports)
  • 21:30 – Independiente Rivadavia vs Unión (ESPN Premium)
  • 21:30 – Argentinos Juniors vs Lanús (TNT Sports)

Domingo 10 de mayo

  • 15:00 – Rosario Central vs Independiente (ESPN Premium)
  • 17:00 – Estudiantes de La Plata vs Racing (TNT Sports)
  • 19:00 – River vs San Lorenzo (ESPN Premium)
  • 21:30 – Vélez vs Gimnasia La Plata (TNT Sports)

Cómo se juega la fase eliminatoria del Torneo Apertura

El formato del campeonato mantiene la ventaja para los mejores clasificados.

  • Octavos, cuartos y semifinales: se juegan en cancha del mejor ubicado
  • Final: en estadio neutral

Las semifinales se disputarán entre el 16 y el 17 de mayo, dependiendo del calendario internacional, mientras que la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Un camino exigente para la Lepra

Independiente Rivadavia iniciará los playoffs con la presión y la ilusión de ser protagonista.

Con el respaldo de su gente, ventaja deportiva y un gran presente, el equipo mendocino buscará dar el primer paso ante Unión y avanzar en un cuadro que promete cruces de alto nivel en la lucha por el título.

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