27 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra domina todo: líder de la tabla anual y su posible rival en los playoffs

El Club Sportivo Independiente Rivadavia es puntero de la general y enfrentaría a Unión por los octavos del Torneo Apertura. Mirá lo que se viene.

La Lepra viene con todo.

La Lepra viene con todo.

 Por Martín Sebastián Colucci

No es solo una goleada histórica. el Club Sportivo Independiente Rivadavia se transformó en el líder absoluto del fútbol argentino, no solo en su zona del Torneo Apertura sino también en la tabla anual, donde manda con autoridad tras el 5-1 ante Gimnasia en el superclásico mendocino.

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Este presente no es casual. La Lepra es el equipo que más ganó, el que más goles hizo y el que sostiene una regularidad que hoy lo pone como el rival a vencer, en un torneo donde ya no sorprende: domina.

Hoy, rival definido en los playoffs

Si el torneo terminara hoy, Independiente Rivadavia se enfrentaría a Unión en los octavos de final, con un detalle no menor: definiría de local en el Bautista Gargantini, donde se hace fuerte.

El panorama todavía puede moverse, ya que Unión juega esta noche ante Vélez, pero el escenario actual marca que la Lepra ya tiene en la mira su posible primer cruce en la fase eliminatoria.

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Ventaja deportiva y un equipo que ilusiona

Terminar primero no es solo un dato estadístico. Le permite a la Lepra jugar siempre en casa en los cruces decisivos, una ventaja clave en instancias mano a mano.

Además, el funcionamiento respalda todo: un equipo que reacciona, que golpea, que tiene variantes y que llega en su mejor momento justo cuando empieza lo más importante.

La sensación: candidato firme

Después de años sin este clásico en Primera, la Lepra volvió con una paliza y con una declaración de poder. Pero el impacto va más allá del 5-1.

Hoy, Independiente Rivadavia no solo gana clásicos: lidera todo, marca el ritmo del torneo y se posiciona como uno de los grandes candidatos al título.

Lo que viene

  • Jueves: vs. La Guaira por Copa Libertadores
  • Por el torneo: visitará a Aldosivi

Preguntas clave sobre la Lepra

¿Cómo está Independiente Rivadavia en la tabla anual?

Primero, con 33 puntos.

¿Qué ventaja tiene por terminar primero?

Define de local en los playoffs.

¿Con quién jugaría hoy los octavos?

Con Unión, en el Gargantini.

¿Puede cambiar ese rival?

Sí, depende de otros resultados como el de Unión vs Vélez.

¿Por qué es candidato?

Por su regularidad, su poder ofensivo y su liderazgo en todas las tablas.

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