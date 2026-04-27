La Lepra domina todo: líder de la tabla anual y su posible rival en los playoffs

No es solo una goleada histórica. el Club Sportivo Independiente Rivadavia se transformó en el líder absoluto del fútbol argentino, no solo en su zona del Torneo Apertura sino también en la tabla anual, donde manda con autoridad tras el 5-1 ante Gimnasia en el superclásico mendocino.
Este presente no es casual. La Lepra es el equipo que más ganó, el que más goles hizo y el que sostiene una regularidad que hoy lo pone como el rival a vencer, en un torneo donde ya no sorprende: domina.
Hoy, rival definido en los playoffs
Si el torneo terminara hoy, Independiente Rivadavia se enfrentaría a Unión en los octavos de final, con un detalle no menor: definiría de local en el Bautista Gargantini, donde se hace fuerte.
El panorama todavía puede moverse, ya que Unión juega esta noche ante Vélez, pero el escenario actual marca que la Lepra ya tiene en la mira su posible primer cruce en la fase eliminatoria.