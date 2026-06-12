Franco Colapinto en el GP de Barcelona: cómo le fue en las prácticas libres 1 y 2

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este viernes, Franco Colapinto inició su actividad en el Gran Premio de Barcelona con las prácticas libres 1 y 2, correspondientes a la séptima fecha del Campeonato de Fórmula 1. En esta nota, repasamos cómo fue su rendimiento en pista y qué le espera al argentino este fin de semana.

Franco Colapinto (2) Franco Colapinto inició su actividad en el GP de Barcelona

Así fue el rendimiento de Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Barcelona Según se pudo ver en la transmisión oficial, Franco Colapinto comenzó la primera práctica libre con un ritmo sólido y muy concentrado en su trabajo. En apenas diez minutos de sesión logró ubicarse en la décima posición y, tras completar varias vueltas competitivas, llegó a escalar hasta el sexto lugar de la clasificación.

Sin embargo, con el paso de los minutos la jornada comenzó a complicarse para Alpine. El equipo probó neumáticos medios, pero el desgaste fue mayor al esperado, por lo que decidió cambiar a compuestos blandos para continuar con el programa de trabajo.

Finalmente, el piloto oriundo de Pilar no pudo sostenerse entre los primeros puestos y cerró la sesión en la décima posición. Más allá del resultado, dejó buenas sensaciones por su rendimiento y el ritmo mostrado durante gran parte de la práctica. El mejor tiempo del entrenamiento quedó en manos de George Russell. Qué sigue para Franco Colapinto en el GP de España Viernes 12 de junio Práctica libre 2: 12.00 - 13.00 Sábado 13 de junio Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00 Domingo 14 de junio Carrera: 10:00