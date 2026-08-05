Boca consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura ante Estudiantes por 1 a 0

Fuera de casa, en el estadio Tomás Adolfo Ducó , Boca Juniors completó su partido pendiente de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata y selló su primera victoria en el certamen con el único gol de Santiago Ascacibar . Aunque pudo haber hecho más, el Xeneize quedó conforme con la nueva imagen futbolística que mostró y que le permitió superar al Pincha.

A la espera de los octavos de final del repechaje de la Copa Sudamericana , Boca salió al estadio Tomás Adolfo Ducó, ante su gente, con la intención de cambiar su rendimiento en el Torneo Clausura, luego de un empate y una derrota en sus primeras presentaciones.

En el primer tiempo, el Xeneize intentó imponer condiciones, aunque se encontró con un Estudiantes que generó la primera situación clara a los 13 minutos . Alexis Castro recibió un pase sobre el punto penal e intentó definir con una tijera , pero el remate se fue desviado.

Minutos más tarde, el León volvió a acercarse con peligro y tuvo una nueva ráfaga de ataques para abrir el marcador. Sin embargo, el arquero Álvaro Montero respondió con dos atajadas consecutivas cuando ya se habían disputado 20 minutos.

CASTRO TUVO EL PRIMERO PARA ESTUDIANTES De tijera, el jugador del Pincha tuvo la primera chance de peligro ante Boca. Sigue todo 0-0. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/Hen7XGXeqN

DOBLE ATAJADA DE MONTERO



Primero ante Tobio Burgos y luego ante Carrillo, el arquero de Boca evitó el primer gol de Estudiantes.



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Después de acomodarse en el partido, Boca encontró la oportunidad de golpear antes del descanso. El encargado de marcar fue Santiago Ascacibar, exjugador de Estudiantes, quien culminó una gran jugada colectiva con un remate que se desvió en el camino y terminó en el fondo de la red para establecer el 1 a 0 parcial.

GOL DE ASCACÍBAR AL PINCHA



Santiago Ascacíbar marcó el 1-0 y pidió perdón para su anterior equipo.



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En el complemento, el encuentro bajó en intensidad y las situaciones de peligro fueron menos frecuentes. Aun así, Leonel Flores, juvenil de Boca Juniors, fue uno de los puntos más destacados del equipo y estuvo cerca de ampliar la ventaja con dos oportunidades claras, a los 14 y a los 27 minutos. Aunque Estudiantes evitó el segundo gol, le costó generar juego en ataque y terminó consumando su derrota en el Ducó.

FLORES TUVO EL SEGUNDO PARA BOCA



El pibe Flores se metió en el área y sacó un buen remate, pero la pelota se fue por encima del travesaño.



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Qué sigue para Boca tras este partido

Luego de este compromiso, el Xeneize volverá a presentarse por la fecha 4 del Torneo Clausura, cuando reciba a Vélez Sarsfield el sábado 8 de agosto desde las 19.15.

Posteriormente, el martes 11 de agosto a las 19, disputará en La Bombonera el partido de ida de los octavos de final del repechaje de la Copa Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay.

La síntesis de Boca versus Estudiantes LP

Los resultados

Las posiciones