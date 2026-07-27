Boca se juega el semestre: las bajas, los regresos y cómo llega a la final anticipada ante O'Higgins.

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La dura derrota del Club Atlético Boca Juniors por 3 a 0 ante Deportivo Riestra ya quedó atrás y el foco del plantel está puesto en el partido más importante de la semana: la revancha frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará el jueves 30 de julio en Rancagua, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar la clasificación a los octavos de final.

Boca recupera titulares y espera por los lesionados para la revancha Tras la caída en el torneo local, el plantel retomó los entrenamientos con la mira puesta en el compromiso internacional. El entrenador había apostado por una formación alternativa frente a Riestra para preservar a varios titulares y ahora prepara el regreso de la base que consiguió el triunfo por 1 a 0 en el partido de ida disputado en La Bombonera.

Una de las mejores noticias para Boca es el regreso de Leandro Paredes, quien volvió a trabajar con normalidad luego de recibir dos días de descanso para recuperarse del desgaste acumulado tras el Mundial. El mediocampista se perfila como una de las piezas clave para el duelo decisivo en territorio chileno.

Rodolfo Arruabarrena buscará sellar la clasificación a los octavos de final. La principal preocupación pasa por el estado físico de Álvaro Montero. El arquero colombiano terminó el encuentro ante Riestra con una molestia muscular y será evaluado por el cuerpo médico antes del viaje a Chile. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Leandro Lozano, Milton Giménez, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Adam Bareiro, quienes continúan recuperándose de distintas lesiones y buscan llegar en condiciones al encuentro.

Qué necesita Boca para avanzar a los octavos de la Copa Sudamericana De cara al partido en Rancagua, Arruabarrena espera contar nuevamente con futbolistas que fueron preservados durante el fin de semana, como Miguel Merentiel, Sebastián Villa, Nicolás Figal, Ayrton Costa y el propio Paredes. La intención es presentar la mejor formación posible para sostener la ventaja conseguida en la ida y evitar sorpresas en Chile. Boca llegará a Chile con la serie 1 a 0 a su favor, pero consciente de que el golpe sufrido ante Riestra obliga a dar una rápida respuesta. El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que puede marcar el rumbo del semestre para el conjunto xeneize, que buscará dejar atrás el traspié en el Clausura y confirmar la clasificación con una actuación convincente en Rancagua.

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