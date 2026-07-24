24 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Boca venció a O'Higgins y dio el primer paso hacia los octavos de la Copa Sudamericana 2026

Boca venció a O'Higgins en La Bombonera y viajará a Chile con ventaja en la serie. Lo que viene a futuro.

Boca venció a OHiggins y dio el primer paso hacia los octavos de la Copa Sudamericana 2026.

Boca venció a O'Higgins y dio el primer paso hacia los octavos de la Copa Sudamericana 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors consiguió un valioso triunfo por 1-0 frente a O'Higgins de Chile en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena mostró efectividad para superar un inicio complicado y quedó bien perfilado de cara al encuentro de vuelta en territorio chileno.

El único gol del partido llegó a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Paredes filtró un pase preciso para Miguel Merentiel, quien definió con gran categoría ante la salida del arquero Omar Carabalí. Con este resultado, el "Xeneize" sumó su segunda victoria consecutiva desde el regreso de Arruabarrena y buscará sellar la clasificación el 30 de julio como visitante.

O'Higgins complicó a Boca, pero Montero respondió con seguridad

El conjunto chileno fue protagonista durante buena parte de la primera etapa y generó las situaciones más claras. Primero avisó con un intento de Francisco González y luego estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate de Martín Sarrafiore, que encontró una gran respuesta del arquero Álvaro Montero, una de las figuras del encuentro.

Boca recién logró inquietar a la defensa rival a los 30 minutos con una acción individual de Sebastián Villa, cuyo remate pasó muy cerca del segundo palo. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo terminaba igualado, apareció la conexión entre Paredes y Merentiel para romper el cero y darle tranquilidad al conjunto argentino.

La serie se definirá en Chile por un lugar en octavos de final

En el complemento, O'Higgins volvió a presionar en busca del empate, aunque se encontró nuevamente con la seguridad de Montero. Boca también contó con oportunidades para ampliar la diferencia mediante Santiago Ascacibar y Alan Velasco, pero el marcador ya no se modificó y el 1-0 terminó siendo definitivo.

Con esta victoria, Boca viajará a Chile con ventaja para disputar el partido de vuelta el jueves 30 de julio, donde intentará asegurar el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En caso de avanzar, su próximo rival será Recoleta de Paraguay.

Lo más destacado del triunfo de Boca

Boca derrotó 1-0 a O'Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Miguel Merentiel convirtió el único gol tras una asistencia de Leandro Paredes.

Álvaro Montero fue una de las figuras con atajadas decisivas.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena logró su segunda victoria consecutiva desde su regreso.

La revancha se jugará el 30 de julio en Chile.

Si clasifica, Boca enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final.

Con una actuación sólida y una alta efectividad en los momentos decisivos, Boca dio un paso importante en la serie ante O'Higgins. Ahora deberá sostener la ventaja como visitante para confirmar su clasificación y seguir en carrera por el título de la Copa Sudamericana 2026.

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