22 de julio de 2026
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Tour de Francia

Tour de Francia: Philipsen celebró su primera victoria y Pogacar mantuvo la ventaja

El ciclista del Alpecin-Premier Tech superó en un final cerrado a Mauro Schmid y Olav Kooij para alcanzar su undécimo triunfo en el Tour de Francia.

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Por Sitio Andino Deportes

El ciclista belga Jasper Philipsen se quedó con la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, mientras que el esloveno Tadej Pogacar conservó el liderazgo de la clasificación general cuando restan cuatro jornadas para el final de la competencia.

Philipsen, integrante del equipo Alpecin-Premier Tech, completó los 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron en 3 horas, 41 minutos y 13 segundos. En un ajustado cierre, superó al suizo Mauro Schmid, del Team Jayco AlUla, y al neerlandés Olav Kooij, del Decathlon CMA CGM. Los tres fueron clasificados con el mismo tiempo.

El desahogo de Philipsen tras 17 etapas en el Tour de Francia

El belga celebró su primera victoria en la edición 2026 después de atravesar un inicio de competencia alejado de sus mejores sensaciones. Philipsen contó que había llegado al Tour con una gran preparación, pero que durante las primeras etapas no pudo encontrar el rendimiento esperado. Finalmente, el triunfo llegó en la jornada 17 gracias también al trabajo de su compañero Mathieu van der Poel, quien colaboró en el lanzamiento final.

“Esta victoria es para el equipo, que siguió creyendo en mí”, expresó el ciclista tras imponerse en Voiron.

Con este resultado, Philipsen alcanzó su undécima victoria de etapa en el Tour de Francia. Además, consiguió ganar al menos una jornada en cada edición disputada desde 2022.

El triunfo también le permitió acercarse en la clasificación por puntos: suma 445 unidades y quedó a solo siete del danés Mads Pedersen, quien mantiene la camiseta verde con 452.

Tadej Pogacar mantuvo la camiseta amarilla

Por su parte, Tadej Pogacar arribó en el puesto 50, a 8 minutos y 46 segundos de Philipsen, pero conservó sin inconvenientes el primer lugar de la clasificación general.

El ciclista del UAE Team Emirates XRG acumula un tiempo de 60 horas, 4 minutos y 17 segundos. Aventaja por 4 minutos y 32 segundos al belga Remco Evenepoel, mientras que el mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar, permanece tercero a 6 minutos y 51 segundos.

Una etapa de montaña entre Voiron y Orcières-Merlette

El Tour de Francia continuará este jueves 23 de julio con la decimoctava etapa, que tendrá un exigente recorrido de montaña de 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette.

La jornada acumulará unos 3.900 metros de desnivel positivo y podría resultar determinante para la lucha por la clasificación general antes del cierre previsto para el domingo 26 de julio en París.

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