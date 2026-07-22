Se viene el GP de Hungría y Alpine tomó una decisión que afecta a Colapinto

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Por Sitio Andino Deportes







Este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. En ese contexto, Alpine F1 Team tomó una decisión que afectará directamente a Franco Colapinto. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

Qué hay detrás de la ausencia de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría Recientemente, Alpine confirmó que Paul Aron será el encargado de conducir el monoplaza de Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. La actividad se llevará a cabo este viernes desde las 8:30 (hora de Argentina) en el circuito de Mogyoród.

Paul Aron tomará el lugar de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría Con esta medida, será la primera ocasión en la temporada en la que uno de los pilotos titulares de la escudería francesa cede su lugar durante un fin de semana de competencia, en el marco de la undécima fecha del campeonato.

“El piloto de reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la primera sesión de entrenamientos libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, explicó la escudería francesa en un comunicado.

La ausencia de Colapinto será únicamente en esa tanda inicial. El argentino volverá a subirse al Alpine para disputar la segunda práctica libre, prevista para las 12:00 (hora de Argentina). Luego, la clasificación se desarrollará el sábado a las 11:00, mientras que la carrera del Gran Premio de Hungría se largará el domingo a las 10:00.