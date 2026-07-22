22 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Hungría

Se viene el GP de Hungría y Alpine tomó una decisión que afecta a Colapinto

Se viene el GP de Hungría y Alpine tomó una decisión que cambia los planes de Franco Colapinto. Conocé de qué se trata.

Se viene el GP de Hungría y Alpine tomó una decisión que afecta a Colapinto
Se viene el GP de Hungría y Alpine tomó una decisión que afecta a Colapinto
Por Sitio Andino Deportes

Este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. En ese contexto, Alpine F1 Team tomó una decisión que afectará directamente a Franco Colapinto. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

Qué hay detrás de la ausencia de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría

Recientemente, Alpine confirmó que Paul Aron será el encargado de conducir el monoplaza de Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. La actividad se llevará a cabo este viernes desde las 8:30 (hora de Argentina) en el circuito de Mogyoród.

Paul Aron tomará el lugar de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría

Paul Aron tomará el lugar de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría

Con esta medida, será la primera ocasión en la temporada en la que uno de los pilotos titulares de la escudería francesa cede su lugar durante un fin de semana de competencia, en el marco de la undécima fecha del campeonato.

“El piloto de reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la primera sesión de entrenamientos libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, explicó la escudería francesa en un comunicado.

La ausencia de Colapinto será únicamente en esa tanda inicial. El argentino volverá a subirse al Alpine para disputar la segunda práctica libre, prevista para las 12:00 (hora de Argentina). Luego, la clasificación se desarrollará el sábado a las 11:00, mientras que la carrera del Gran Premio de Hungría se largará el domingo a las 10:00.

Temas
Seguí leyendo

La FIFA evalúa duras sanciones para algunos jugadores argentinos

El joven voleibolista mendocino que cumplió su gran sueño y jugará en Canadá

Lionel Scaloni nos engañó: sus muchachos no dejaron todo en la cancha

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos

La frase del Dibu Martínez que encendió las alarmas: ¿se termina su ciclo en Argentina?

Lionel Messi ya llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

Videos: llegaron los subcampeones del mundo al país y una multitud los recibió en Ezeiza

El picante y emotivo mensaje de Rodrigo De Paul el día después de la final

Lee además
Tras la final del Mundial, cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene fecha de regreso: cuándo vuelve a jugar tras el Mundial
Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina

¿Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina?
LO QUE SE LEE AHORA
Tras la final del Mundial, cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene fecha de regreso: cuándo vuelve a jugar tras el Mundial

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de julio

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni nos engañó: sus muchachos no dejaron todo en la cancha

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

La nieve trajo una buena noticia, pero Irrigación lanzó una advertencia clave

Qué impacto tendrán las históricas nevadas en el agua de Mendoza, según Irrigación

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas