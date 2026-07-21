21 de julio de 2026
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Camila Homs

¿Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina?

Camila Homs acudió al aeropuerto de Ezeiza para esperar a la comitiva de la selección de fútbol de Argentina. Los motivos.

Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina

Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina

Por Sitio Andino MuchoShow

La llegada del vuelo que trasladaba a los allegados de la Selección Argentina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza dejó una postal imprevista fuera de la cancha. En medio del gran despliegue periodístico montado para cubrir el regreso de la delegación, las cámaras de televisión detectaron la presencia de Camila Homs aguardando en la terminal.

Las razones que dio Camila Homs

La modelo y conductora asistió a la terminal junto a su actual pareja, José "el Principito" Sosa, y llevando en brazos a su pequeña hija Aitana. Su presencia no estuvo vinculada a ningún contacto con los futbolistas ni con su expareja, sino exclusivamente a la logística familiar armada para reencontrarse con Francesca y Bautista, los dos hijos que tiene en común con Rodrigo De Paul.

Breves declaraciones y el cierre de semanas a la distancia

Abordada por los móviles de televisión que transmitían en vivo desde el lugar, la influencer se mostró cauta ante los micrófonos para resguardar la intimidad de los menores en un contexto de alta exposición mediática. "Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela", explicó de forma escueta ante las preguntas sobre su presencia en el lugar.

Consultada sobre cómo transitó estos días, aseguró estar tranquila y enfocada únicamente en la llegada de los chicos: "Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando". Días atrás, la modelo había compartido un sentido posteo por el cumpleaños número cinco de su hijo Bautista, donde reconoció lo difícil que le resultaba estar lejos de él en una fecha tan especial, priorizando la felicidad del pequeño. Tras la breve interacción con la prensa, la modelo se retiró del sector de arribos con sus hijos para dar por concluido el tema.

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