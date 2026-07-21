21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Rosalía

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas

Un polémico gesto contra Argentina tras la final desató la furia de los fans, que ya revenden sus entradas para el show de Rosalía en Buenos Aires.

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas

Por Sitio Andino MuchoShow

La consagración de España en la final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas inesperadas fuera de la cancha. A pocas semanas de desembarcar en Buenos Aires para presentar sus nuevas canciones, Rosalía quedó en el centro de una fuerte controversia digital que escaló hasta convertirse en una campaña masiva de devolución y reventa de entradas entre sus seguidores locales.

El guiño a Mia Khalifa que encendió la mecha

El conflicto estalló luego de que la artista catalana compartiera en sus perfiles oficiales un video publicado por la influencer y exactriz erótica Mia Khalifa. En el registro, grabado desde Nueva York tras la victoria del conjunto ibérico sobre la Selección Argentina, se ve a Khalifa bailando al ritmo de "La Perla", la canción del disco Lux en la que la cantante utiliza ese término para referirse a personas problemáticas o poco confiables.

El detonante para la comunidad argentina no fue solo el festejo de la victoria española, sino el texto que acompañó la publicación: “Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. Rosalía republicó el contenido en su cuenta de TikTok, lo que fue interpretado por miles de usuarios como una provocación directa y una burla hacia el país que la recibirá en el escenario en apenas dos semanas.

Indignación en redes y una ola de boicot antes del show

La reacción en plataformas como X e Instagram fue inmediata. Cientos de fanáticos expresaron su desilusión ante lo que consideraron una actitud "hipócrita", recordando que la artista suele apelar al afecto del público argentino durante sus giras promocionales para agotar localidades.

El descontento se tradujo en acciones concretas entre quienes ya tenían su pase asegurado:

  • Venta masiva de ubicaciones: Decenas de usuarios comenzaron a ofrecer sus tickets para las cuatro fechas programadas en el Movistar Arena (1, 2, 4 y 6 de agosto), dispuestas a negociar el costo original con tal de no asistir.
  • Llamados al abucheo: Diversas comunidades propusieron ingresar a las funciones únicamente para manifestar su descontento con carteles o silbatinas durante la interpretación del tema en cuestión.
  • Críticas por falta de empatía: Los mensajes cruzados recalcaron la falta de respeto hacia un público que invirtió importantes sumas de dinero para presenciar su espectáculo en vivo.

"Si compraron la entrada, lo mínimo que hay que hacer es entrar a abuchearla y mostrarle que no se puede lucrar con un país y después burlarse de su gente", expresaron los usuarios en las publicaciones de mayor alcance. "Si compraron la entrada, lo mínimo que hay que hacer es entrar a abuchearla y mostrarle que no se puede lucrar con un país y después burlarse de su gente", expresaron los usuarios en las publicaciones de mayor alcance.

Hasta el momento, la intérprete no emitió declaraciones para aclarar la situación ni modificó la interacción en sus perfiles. Con las fechas de agosto cada vez más cerca, el clima festivo que solía acompañar sus visitas se transformó en una marcada tensión entre la artista y su público argentino.

Temas
Seguí leyendo

Una travesura "dulce" terminó con un participante fuera de sí en Gran Hermano

Secreto bajo las sábanas: los detalles del romance oculto que la producción de Gran Hermano nunca vio

Chau a los hermanitos: revelaron el día del cierre de Gran Hermano y qué pasará con Santiago del Moro

Sorpresa en la previa: María Becerra tendrá un papel estelar en la final del Mundial

El público fue lapidario: el jugador de Gran Hermano que quedó en la mira

Al estilo Super Bowl: el inesperado cambio que aprobó la FIFA para el entretiempo y los artistas que brillarán en la final

Murió la "Dama de las Palomas" de "Mi pobre angelito 2": la dura vida y el triste adiós de la actriz

La reina del pop también se subió a la Scaloneta y sorprendió con este video

Lee además
Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina

¿Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina?
El mano a mano que cambió todo en Gran Hermano y terminó con una salida bomba video

El público habló y dejó afuera a uno de los favoritos de Gran Hermano
LO QUE SE LEE AHORA
Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina

¿Qué hacía Camila Homs en la llegada de la selección de fútbol de argentina?

Las Más Leídas

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

La justicia investiga si la agresión de un hombre a su hijo fue en un contexto de legítima defensa.

Giro inesperado en el caso del hombre que agredió brutalmente a su hijo

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas