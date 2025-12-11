Rosalía batió un récord en Argentina: agotó 3 Movistar Arena en 45 minutos

Rosalia batió un récord en Argentina: agotó 3 Movistar Arena en 45 minutos









El furor por Rosalía volvió a encenderse en el Movistar Arena, donde la artista española prepara una serie de shows que ya genera expectativa en todo el país. La demanda anticipada y las nuevas fechas son la prueba concreta de lo que la cantante provoca en el país. Agotó las tres funciones y se viene una cuarta, ¿se agotará también?

El fenómeno Rosalía vuelve a tomar Buenos Aires La confirmación de nuevas fechas del LUX TOUR 2026 desató una ola de entusiasmo entre los seguidores locales, que vieron cómo las primeras funciones se agotaron en menos de una hora. El nivel de convocatoria sorprendió incluso a la organización, que habilitó más días ante la alta demanda. La estrategia de Rosalía se apoya en un show conceptual que promete un salto estético respecto a su etapa Motomami. El nuevo álbum despliega arreglos sinfónicos, múltiples idiomas y una narrativa espiritual que marca un giro en su carrera. Para muchos, se trata de una oportunidad única para ver el inicio de un capítulo fundamental de la artista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA ROSALIA (@rosalia.vt) Durante su reciente visita al país, Rosalía reforzó su conexión con Buenos Aires a través de recorridos y encuentros que no pasaron inadvertidos para sus fans. La cantante sorprendió cuando subió al Obelisco, un gesto que rápidamente se viralizó y reavivó la frase de su canción Reliquia, donde afirma que “el cielo nació en Buenos Aires”. Esa declaración reavivó teorías sobre grabaciones pendientes y proyectos vinculados a la ciudad. Su presencia en jam sessions locales y charlas públicas demostró que el interés de la artista por la escena argentina es más profundo de lo que muchos imaginaban.

Cómo conseguir entradas para Rosalía en el Movistar Arena La venta de tickets se realiza exclusivamente a través del sitio oficial del estadio, donde los usuarios deben ingresar con su cuenta para completar el proceso. Los pasos son simples y conviene tener los datos listos para evitar demoras, ya que la demanda es alta. El procedimiento incluye seleccionar el evento “Rosalía – LUX TOUR 2026”, elegir fecha, ubicación y finalizar el pago. Las entradas llegan luego por mail en formato digital.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DF Entertainment (@dfentertainment) Con tarjetas Santander hay 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta. Los valores oficiales varían según el sector del estadio, una información clave para quienes buscan planificar su compra. Campo delantero A $290.000

Campo delantero B $290.000

Campo trasero / campo parado $160.000

Platea baja entre $205.000 y $230.000

Platea alta entre $95.000 y $115.000 Con nuevas funciones, sorpresas anunciadas y un despliegue que redefine la escala de su propuesta, Rosalía vuelve a Buenos Aires con la clara intención de marcar un antes y un después. Para los fanáticos, el Movistar Arena se convertirá en el escenario donde una de las artistas más influyentes del mundo escriba un nuevo capítulo de su historia con el público argentino.

