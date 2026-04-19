19 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 19 de abril

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Mucho frío y nevadas este domingo en el Paso Cristo Redentor.

Mucho frío y nevadas este domingo en el Paso Cristo Redentor.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este domingo 19 de abril las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica mal tiempo, cielo parcialmente nublado y precipitaciones (nevadas) moderadas a débiles en la franja centro norte cordillerana.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de abril
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 17 de abril

Cielo parcialmente nublado con nevadas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2°C en Uspallata, --2°C en Punta de Vacas, -4°C en Puente del Inca y -5°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 07-09-25 (02)
Jornada fría este domingo 19 de abril en el Paso Internacional Los Libertadores.

Jornada fría este domingo 19 de abril en el Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y pidieron cambios urgentes en el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de abril

Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de abril

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de abril

Las Más Leídas

Emotivo homenaje a Pocho Sosa en la Ciudad de Mendoza: declarado Vecino Destacado

Pocho Sosa, protagonista de un tributo inolvidable que conmovió a toda la Ciudad

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril

Telekino: de cuánto es el nuevo pozo y a qué hora se sortea este domingo 19 de abril

Telekino: de cuánto es el nuevo pozo y a qué hora se sortea este domingo 19 de abril

Desaparición en Godoy Cruz: buscan a un hombre desde el martes y crece la angustia familiar

Salió de su casa y nunca volvió: misterio por la desaparición de un hombre en Godoy Cruz

Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro

Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro