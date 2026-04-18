Emotivo homenaje a Pocho Sosa en la Ciudad de Mendoza: declarado Vecino Destacado

En una tarde cargada de emoción, música y memoria colectiva, la Ciudad de Mendoza rindió homenaje a Pocho Sosa y lo declaró Vecino Destacado . El reconocimiento, realizado en la Plazoleta Vélez Sarsfield , no solo celebró su trayectoria artística , sino también el vínculo profundo que el cantor construyó con su gente a lo largo de décadas.

El homenaje se llevó a cabo este sábado en la Plazoleta Vélez Sarsfield , en la Cuarta Sección , con una destacada propuesta artística que sorprendió tanto al público como al propio Pocho Sosa . Participaron el Coro de la Ciudad, la Orquesta Municipal, el Ballet Folclórico y músicos invitados como Don Torres, en una jornada donde la música cuyana fue protagonista.

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El acto también contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez , acompañado por funcionarios municipales, el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca , y la presidenta del EMETUR , Gabriela Testa . También asistieron la reina y virreina de la Ciudad, Celeste Sammartino y Sofía Sosa , además de familiares, amigos y una nutrida presencia de artistas locales.

Entre los presentes se encontraban referentes de la cultura mendocina como Los Cumpas, Juanita Vera, Coco Segura, Vilma Vega, Sara Rosales, Leonor Poblet, Eduardo Ordóñez, Susana Jerez, Marcelo Sánchez junto a Andrea Simón, Fabiana Cacace, Diana Wol, Estela Torino y Raúl Reynoso, Sergio Santi, Javier Rodríguez y Hugo Budini, entre otros.

Pocho Sosa - Homenaje Ciudad - 18 abril Foto: Ciudad de Mendoza

La apertura estuvo a cargo del Coro de la Ciudad, dirigido por Eleonora Fernández, que interpretó “Otoño en Mendoza” a capela mientras avanzaba hacia el escenario, generando un clima de profunda emoción. Luego, el actor Darío Anís, caracterizado como cartero, aportó una intervención narrativa sobre la vida y obra del artista.

El homenaje continuó con la participación de Don Torres, quien sorprendió con una versión rockera de “Otoño en Mendoza”. Más tarde, la Orquesta Municipal, junto a las voces de Juan Carlos Romero y Candela Albornoz, y el Ballet Folclórico, ofrecieron un repertorio que incluyó “Para mi cuyana”, la cueca “Porque usted se lo merece” y el gato “El Enamorado”, compuesto por el propio Pocho junto a Jorge Sosa.

Uno de los momentos más emotivos fue el descubrimiento de una placa conmemorativa en el espacio público, como símbolo permanente del reconocimiento. Hacia el cierre, artistas y público entonaron “Todo cambia” en un clima de celebración colectiva.

El homenaje surgió por iniciativa de la vecina Nancy Linares, quien impulsó el reconocimiento en nombre de la comunidad. Durante el acto, destacó la importancia de Sosa como parte esencial de la identidad barrial y cultural de Mendoza.

Pocho Sosa - Homenaje Ciudad - 18 abril Foto: Ciudad de Mendoza

“Este espacio llevará tu nombre y será un punto de encuentro para quienes te conocemos desde hace tantos años. Gracias por tu dedicación a la cultura mendocina ”, expresó Linares, visiblemente emocionada.

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez entregó un obsequio al artista y resaltó su aporte a la cultura local, mientras que Pochi Zimmermann, esposa de Sosa, agradeció el homenaje en un mensaje íntimo que reflejó la emoción familiar.

Una vida dedicada a la música cuyana

Nacido como Carlos Alberto Sosa el 17 de julio de 1943 en la Ciudad de Mendoza, Pocho Sosa es considerado una de las voces fundamentales del folclore cuyano. Su vínculo con la música comenzó a los 16 años, cuando, durante una enfermedad, su padre le acercó una guitarra que marcaría el inicio de su camino artístico.

Autodidacta y profundamente ligado a la tradición popular, desarrolló una extensa carrera que lo llevó a integrar grupos como Los Picunches, Los Huarpeños, el Cuarteto Huanta y Canto Trío, con el que alcanzó reconocimiento nacional.

A lo largo de más de cinco décadas, llevó la música cuyana a escenarios de todo el país y del exterior, incluyendo su destacada presentación en el Salón Dorado de la OEA. Su obra, en colaboración con figuras como Jorge Sosa y Damián Sánchez, dio lugar a clásicos como “Otoño en Mendoza”, consolidando su lugar como referente de la identidad cultural regional.