Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un terremoto de magnitud 7,8, en la ciudad de General Santos, Filipinas. Las autoridades informaron que se reportaron 15 muertos y al menos otros 134 heridos tras un terremoto de magnitud 7,8 que golpeó la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, el lunes por la mañana. (Xinhua) (rtg) (ah)