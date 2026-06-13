Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
El féretro con los restos del músico argentino, Carlos "Indio" Solari, durante el funeral público para despedir al artista, en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico. Foto: (Xinhua/Marcos Brindicci) (mz) (oa) (ah)
Granja de acuicultura fotovoltaica, en el distrito de Gaoqing, en la ciudad de Zibo, en la provincia de Shandong, en el este de China. Foto: NA (Xinhua/Zhang Weitang) (jg) (da) (vf)
Un cohete portador Gran Marcha-8 transportando un nuevo grupo de satélites, que es el duodécimo lote para la Constelación Spacesail, actualmente en proceso de conformación, despega desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales comerciales de Hainan, en Hainan, en el sur de China.
Palestinos participan en una manifestación para defender sus tierras después de que fueran incendiadas por colonos israelíes, en la aldea de Idhna, en el oeste de Hebrón. Foto; NA (Xinhua/Mamoun Wazwaz) (oa) (ra) (vf)
Un millón doscientas mil personas asistieron este domingo a la misa del papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores, para participar en el acto más multitudinario de su visita a España. foto na @pontifix
Miles de fanáticos llegan sin pausa a Avellaneda para despedir al Indio Solari. Una incesante marea de miles de fanáticos sigue llegando en estos momentos al Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador. FOTO NA: DANIEL VIDES.
Un terremoto de magnitud 7,8, en la ciudad de General Santos, Filipinas. Las autoridades informaron que se reportaron 15 muertos y al menos otros 134 heridos tras un terremoto de magnitud 7,8 que golpeó la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, el lunes por la mañana. (Xinhua) (rtg) (ah)
Funeral de un oficial del Ejército libanés, en Kfar Jarra, Líbano, el 8 de junio de 2026. El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó enérgicamente el sábado un ataque israelí contra una patrulla del Ejército libanés que mató a dos oficiales y un soldado. (Xinhua/Ali Hashisho) (oa) (ah) (vf)
Refugio antibombas para evitar ataques con misiles, en Tel Aviv, Israel, el 8 de junio de 2026. El Ejército israelí dijo a primera hora del lunes que había detectado una segunda oleada de misiles lanzados desde Irán. Según los militares, se activaron sistemas de defensa aérea para interceptar los misiles. (Xinhua/Gideon Markowicz/JINI) (rtg) (ah) (vf)
La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a la multitud desde su balcón, tras un año de su detención domiciliaria. FOTO NA: MARIANO SANCHEZ
Médicos portando trajes de protección mientras transportan suministros médicos para combatir la epidemia de ébola, en Mongbwalu, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo (RDC). El número de casos confirmados de ébola en la RDC ha ascendido a 598, incluyendo 115 fallecimientos, informaron el martes las autoridades de salud pública del país. (Xinhua) (jg) (ra) (ah)
La FIFA dio inicio a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural histórica que consiste en tres espectáculos distribuídos entre México, Canadá y Estados Unidos: el Estadio Azteca albergó la primera de las ceremonias consecutivas que signarán el comienzo del campeonato. Foto NA:@miseleccionmx
La cantante Shakira realiza una presentación durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el simbólico Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 11 de junio de 2026. (Xinhua/Wu Wei) (da) (ah) (vf)