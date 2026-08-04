Por trabajos de mantenimiento y mejoras en el servicio de la red: Edemsa informa los cortes transitorios de luz

Durante la mañana y tarde de este martes 4 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados con el fin de un mejoramiento y adecuado mantenimiento de la red de energía eléctrica. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a estos trabajos.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de agosto
Ciudad
– Entre calles Soberanía Nacional, Aliar, Simón Bolívar, 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
Guaymallén
– Entre calles Almirante Brown, Proyectada G64, Proyectada G68, Proyectada G61 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
– Entre calles Paso de Uspallata, Lateral Norte del Acceso Este, Lucio Mansilla, Remedios de Escalada de San Martín y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
– En calle Almirante Brown, entre Viamonte y Álzaga. En los barrios Las Candelas y Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.
– En la intersección de Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°15 y zonas aledañas; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas