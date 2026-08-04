4 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día del Panadero en Argentina: por qué se celebra hoy, 4 de agosto

Cada 4 de agosto, en todo el territorio argentino se festeja el Día del Panadero. A continuación, conocé cuál es el origen de esta celebración.

Día del Panadero en Argentina: por qué se celebra hoy, 4 de agosto

Día del Panadero en Argentina: por qué se celebra hoy, 4 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 4 de agosto, Argentina celebra el Día del Panadero para reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes elaboran uno de los alimentos más tradicionales del país. Descubrí el origen de esta efeméride y los hechos históricos que dieron lugar a esta conmemoración nacional.

Hoy es el D&iacute;a del Panadero en Argentina

Hoy es el Día del Panadero en Argentina

La historia detrás del Día del Panadero y su importancia en Argentina

La efeméride recuerda la fundación, el 4 de agosto de 1887, de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, una organización que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero argentino. Impulsada por referentes del anarquismo italiano, como Errico Malatesta y Ettore Mattei, nació con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores, promover mejores condiciones laborales y fortalecer la solidaridad entre los obreros.

Décadas más tarde, en 1957, el Congreso Nacional oficializó el Día del Panadero para reconocer la labor de quienes, con esfuerzo y dedicación, elaboran uno de los alimentos más tradicionales de la mesa de los argentinos. En ese entonces, los legisladores destacaron "el esfuerzo físico y la dedicación de los panaderos a la tarea de alimentar a toda una nación".

Además de su importancia gremial, la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue la primera organización sindical del país en adoptar los principios de acción directa y huelga revolucionaria, sentando las bases para el desarrollo de futuros sindicatos y movimientos obreros en Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Las deudas ya no solo preocupan por la mora: crecen las denuncias por amenazas y hostigamiento en las cobranzas

Paro docente: en Mendoza hubo clases normales y el gremio concentró en el Nudo Vial

Mientras Los Libertadores y Pehuenche siguen cerrados, dos pasos a Chile habilitan el cruce

Banco Macro suma un nuevo cajero automático en Tunuyán

Este lunes es obligatorio el uso de cadenas en la ruta que lleva a Las Leñas

Desde este lunes cambian los desvíos en el Acceso Sur por las obras de ampliación

Historias de inmigrantes que eligieron al Sur de Mendoza para vivir y crecer

Potrerillos: cómo avanzan las obras en el perilago y qué servicios sumará

Lee además
Mendoza reforzó la atención en salud mental con una red de 15 hospitales que cuentan con guardias las 24 horas.

Mendoza amplió la red de atención en salud mental: cuáles son los 15 hospitales con guardia las 24 horas
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de agosto.

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza reforzó la atención en salud mental con una red de 15 hospitales que cuentan con guardias las 24 horas.

Mendoza amplió la red de atención en salud mental: cuáles son los 15 hospitales con guardia las 24 horas

Las Más Leídas

Quién se va de Gran Hermano este lunes 3 de agosto, según las últimas encuestas en redes

Las encuestas anticipan quién abandona la casa de Gran Hermano

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas quedó bajo la lupa. video

Video: el sueño de la casa propia terminó en una pesadilla para decenas de familias

Paso a Chile desde Argentina: cuáles so las opciones disponibles.

Mientras Los Libertadores y Pehuenche siguen cerrados, dos pasos a Chile habilitan el cruce

El Corsa de la polémica. La justicia investiga cómo retiraron ilegalmente el coche de la playa de secuestros.

Grave denuncia de la escribana por el Corsa que retiraron de la playa de secuestros

Supermercados, combustible y farmacias: los descuentos bancarios para ahorrar en agosto de 2026 en Mendoza

Hasta $25.000 de reintegro: las promociones bancarias que conviene aprovechar este mes en Mendoza