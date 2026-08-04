Día del Panadero en Argentina: por qué se celebra hoy, 4 de agosto

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Por Sitio Andino Sociedad







Cada 4 de agosto, Argentina celebra el Día del Panadero para reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes elaboran uno de los alimentos más tradicionales del país. Descubrí el origen de esta efeméride y los hechos históricos que dieron lugar a esta conmemoración nacional.

Hoy es el Día del Panadero en Argentina La historia detrás del Día del Panadero y su importancia en Argentina La efeméride recuerda la fundación, el 4 de agosto de 1887, de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, una organización que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero argentino. Impulsada por referentes del anarquismo italiano, como Errico Malatesta y Ettore Mattei, nació con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores, promover mejores condiciones laborales y fortalecer la solidaridad entre los obreros.

Décadas más tarde, en 1957, el Congreso Nacional oficializó el Día del Panadero para reconocer la labor de quienes, con esfuerzo y dedicación, elaboran uno de los alimentos más tradicionales de la mesa de los argentinos. En ese entonces, los legisladores destacaron "el esfuerzo físico y la dedicación de los panaderos a la tarea de alimentar a toda una nación".

Además de su importancia gremial, la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue la primera organización sindical del país en adoptar los principios de acción directa y huelga revolucionaria, sentando las bases para el desarrollo de futuros sindicatos y movimientos obreros en Argentina.

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