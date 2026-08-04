Salud mental en Mendoza: los 15 hospitales que atienden urgencias las 24 horas

Mendoza reforzó la atención en salud mental con una red de 15 hospitales que cuentan con guardias las 24 horas.

Ante una crisis de salud mental , saber dónde acudir puede hacer la diferencia. Con ese objetivo, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza amplió la Red Provincial de Salud Mental , que desde ahora cuenta con 15 hospitales con guardias disponibles las 24 horas, los 365 días del año , para brindar atención ante urgencias y emergencias.

La red combina hospitales especializados y hospitales generales distribuidos en toda la provincia, con equipos conformados por profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería.

La red cuenta con tres centros especializados que mantienen guardias activas durante las 24 horas:

Estos establecimientos concentran la atención especializada y reciben derivaciones desde otros hospitales cuando la complejidad del caso lo requiere.

Qué hospitales tienen guardia de salud mental

Además de los centros especializados, Mendoza dispone de hospitales generales con guardias de salud mental distribuidas por regiones.

Gran Mendoza

Hospital Humberto Notti.

Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Zona Este

Hospital Alfredo Ítalo Perrupato.

Hospital Carlos Saporiti.

Valle de Uco

Hospital Antonio J. Scaravelli.

Hospital Victorino Tagarelli.

Zona Sur

Hospital Teodoro J. Schestakow.

A esta red se suman las guardias de los hospitales Central, Lagomaggiore, Paroissien, Lencinas y Malargüe, donde también pueden realizarse consultas y, de ser necesario, las derivaciones correspondientes.

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Atención las 24 horas y telemedicina

El Ministerio de Salud informó que todos los efectores trabajan con equipos interdisciplinarios preparados para abordar situaciones de urgencia.

Como complemento, el sistema incorporó un servicio de telemedicina nocturna, que permite realizar interconsultas por videollamada entre hospitales para facilitar la evaluación de pacientes y brindar apoyo a los equipos médicos durante la noche.

Qué hacer ante una urgencia en salud mental

La Provincia recordó que, ante una emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al:

911 , para situaciones de riesgo o urgencias que requieran intervención inmediata.

, para situaciones de riesgo o urgencias que requieran intervención inmediata. 148, opción 0, donde se brinda orientación, contención y derivación según cada situación.

Desde el Gobierno señalaron que el fortalecimiento de la Red Provincial de Salud Mental busca mejorar el acceso a la atención en todo el territorio mendocino y garantizar una respuesta oportuna ante situaciones de crisis.