Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este martes 4 de agosto , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Cabildo Abierto, Las Lomas, Costanera y barrio Sur. En el Club de Pescadores; El Nihuil. De 13.00 a 17.00 h.

– En Ruta Nacional N°144, entre calles Los Inquilinos y Posadas Rebaños. En el complejo Pueblo Benegas; Cuadro Benegas. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle El Ingenio, entre Calle C y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99), y áreas adyacentes; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.

– Entre calles Proyectada 145, Proyectada 144, Ahumada y Ruta N°88. En el Loteo Moyano y zonas aledañas; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo y Ortega; El Algarrobo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Argentina, entre Suárez y Julio Argentino Roca. En los barrios Venezuela, El Rosedal, Los Manzanos, Arroyo Claro, Casas del Pueblo y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Azcuénaga. En el barrio Ciceroni y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón y áreas adyacentes, La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 4 de Agosto. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web pic.twitter.com/NnpKoAEWQB

– En la intersección de Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°15 y zonas aledañas; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Almirante Brown, entre Viamonte y Álzaga. En los barrios Las Candelas y Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Paso de Uspallata, Lateral Norte del Acceso Este, Lucio Mansilla, Remedios de Escalada de San Martín y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas