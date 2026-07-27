Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 27 de julio.

Durante la mañana y tarde de este lunes 27 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Monte Alegre, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En Ruta Provincial N°202, entre Colonia Rusa y Kasian; Colonia Andes. De 13.00 a 17.00 h.

– En Ruta Provincial N°88, entre calles Londei (o Giaquinta), y callejón Coletto. Entre calle Correa y Bodega Familia Giaquinta; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Londei (o Giaquinta), Oraziatti, Pelegrina, Ruta Provincial N°88 y zonas aledañas; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle C, entre Valderrama y El Ingenio; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

– En Ruta Provincial N°86, hacia el norte de calle Filippini. En la Bodega Atamisque S.A y áreas adyacentes; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 27 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/099sajSm6E

– En Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas), entre calles Bascuñán y José Fuerte. En los barrios Las Vertientes, El Sol, loteo Villa Anita y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 15.00 a 19.00 h.

– En Ruta Provincial N°94, entre Parador Alpasión Food Truck y casa de Té Opuntia; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle 2 de abril, hacia el norte de Mischeni y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón N°9. Afecta callejón Sardi y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Paraná, hacia el sur de Pascual Segura. En calle Pascual Segura, entre Maipú y Aristóbulo del Valle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas