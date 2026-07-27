27 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 27 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 27 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 27 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 27 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 27 de julio

Las Heras

  • – En calle Paraná, hacia el sur de Pascual Segura. En calle Pascual Segura, entre Maipú y Aristóbulo del Valle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón N°9. Afecta callejón Sardi y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En calle 2 de abril, hacia el norte de Mischeni y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En Ruta Provincial N°94, entre Parador Alpasión Food Truck y casa de Té Opuntia; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas), entre calles Bascuñán y José Fuerte. En los barrios Las Vertientes, El Sol, loteo Villa Anita y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 15.00 a 19.00 h.

Tupungato

  • – En Ruta Provincial N°86, hacia el norte de calle Filippini. En la Bodega Atamisque S.A y áreas adyacentes; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle C, entre Valderrama y El Ingenio; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Londei (o Giaquinta), Oraziatti, Pelegrina, Ruta Provincial N°88 y zonas aledañas; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En Ruta Provincial N°88, entre calles Londei (o Giaquinta), y callejón Coletto. Entre calle Correa y Bodega Familia Giaquinta; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En Ruta Provincial N°202, entre Colonia Rusa y Kasian; Colonia Andes. De 13.00 a 17.00 h.

  • – En calle Monte Alegre, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en 8 departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en diez departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de julio

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de julio

Mendoza acelera su estrategia contra el cambio climático con un plan de largo plazo

La trashumancia reafirma su lugar como tesoro cultural de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1364 del domingo 26 de julio

Lee además
Corte de luz en San Rafael durante este sábado.

Habrá corte de luz en 8 departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de julio

Habrá corte de luz en 7 departamentos de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Las Más Leídas

El turista dio aviso a las autoridades de la Comisaría 24 Malargüe.

Misterioso robo millonario en el Valle de Las Leñas

Final explicado de Los creyentes en Netflix: ¿Hay un verdadero asesino en la película? video

La película española de Netflix con un final inesperado: qué significa el desenlace de "Los creyentes"

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2438 y números ganadores del domingo 26 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2438 y números ganadores del domingo 26 de julio

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Billetera virtual o plazo fijo: qué rendimiento ofrece cada alternativa

¿Dónde rinde más invertir pesos? El ranking de billeteras virtuales y bancos