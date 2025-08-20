Para tener en cuenta

Corte de luz programado: 5 recomendaciones clave de EDEMSA para tener en cuenta

A diario, vecinos de varios departamentos sufren algún corte de luz programado por Edemsa, la empresa distribuidora de energía.

Corte de luz programado: 5 recomendaciones clave de EDEMSA para tener en cuenta.

Corte de luz programado: 5 recomendaciones clave de EDEMSA para tener en cuenta.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

A diario, Edemsa planifica algún corte de luz programado en diferentes departamentos de la provincia de Mendoza. Los mismos tienen que ver con diferentes trabajos de mantenimiento, esenciales para mejorar el servicio eléctrico, sin embargo, pueden generar varios inconvenientes en los usuarios.

Ante esto, Edemsa, la empresa distribuidora de energía, recomienda seguir algunas precauciones para que la interrupción sea lo menos molesta posible.

Lee además
Vecinos de Mendoza serán afectados por un importante corte de luz. 
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 20 de agosto
Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 19 de agosto.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 19 de agosto

Corte de luz: recomendaciones a tener en cuenta

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Cortes de luz se registrar&aacute;n en varios departamentos de Mendoza.

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidaar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 15 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este jueves 14 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este miércoles 13 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este martes 12 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 11 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 20 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Las Más Leídas

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Te Puede Interesar

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto.
Precios y bolsillos

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto

Por Marcelo López Álvarez
Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha
BOLETÍN OFICIAL

Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha

Por Soledad Maturano
Así estará el pronóstico del tiempo este 20 de agosto en la provincia de Mendoza.
el clima

Así estará el tiempo este miércoles 20 de agosto en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad