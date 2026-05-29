Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 29 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este viernes 29 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Viernes 29 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/G4aRDJNctV

– En calle Las Margaritas, hacia el norte de calle N°5, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.

– En calle Perito Moreno, entre Castro Barros y Lanús. En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Tropero Sosa. En calle Lanús, entre Espejo Este y Perito Moreno; Villa Seca. De 9.00 a 15.00 h.

– En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón Sardi. En calle Paso Hondo, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; El Algarrobal. De 8.30 a 14.30 h.

– En calle Tirasso, entre Fitz Roy y Banco Nación, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Chalet Sin Techo, entre Zavattieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Las Vírgenes, Jensen, Costa de las Vías y Zardini; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Prolongación Modesto Encima. De 10.00 a 13.45 h.

– Entre calles La Salada, Soriano y Pinilla. En finca Valmor y Agredasur S.A. De 14.30 a 18.30 h.

– En la intersección de calle Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas