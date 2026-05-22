22 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 22 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 22 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 22 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 22 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 21 de mayo.

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 20 de mayo.

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 22 de mayo

Guaymallén

  • – Entre calles Godoy Cruz, Alpatacal, Bandera de Los Andes y López de Gomara; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En calle Proyectada I333 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En el Corredor Productivo, entre calles “B” y Nueva Furno. En Valmor S.A. De 9.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • – Entre callejón Hinojosa, calles Taquima, República del Uruguyay y barrio El Totoral. En Domingo Fazzio, Viñedos y Frutales S.A. y bodegas Salentein S.A., entre otros. De 9.30 a 13.30 h.

Embed

San Carlos

  • – En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Ghilardi, entre El Campo (o Costa Canal Uco) y Malvinas Argentinas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – En calle San Martín, entre La Fábrica y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Jaime Prats. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Sube la temperatura pero sigue fresco: el pronóstico para este viernes en Mendoza

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 22 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 21 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 21 de mayo

Las Más Leídas

David Enrique Demaldé, principal sospechoso del femicidio de su propia madre. 

El perfil del acusado por el femicidio de Margarita Gutiérrez

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos

Todo ocurrió en un área petrolera ubicada en zona de Pata Mora, en Malargüe. 

Quiénes eran los operarios fallecidos tras una explosión en un área petrolera de Malargüe

La Cámara Inmobiliaria de Mendoza aclaró cuáles son los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos.

Qué pasa cuando vence el contrato de alquiler y el inquilino sigue en la propiedad

El Telekino acumula $650 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El Telekino acumula $650 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar