14 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 14 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 14 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 14 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 14 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – Entre calles Dr. Chambouleyron, Castro, Urquiza, Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Pedro Molina, Maipú, Olascoaga y Lavalle. Entre calles Olascoaga, Carlos De Alvear, Santa María de Oro y Pedernera. En calle Correa Saá, entre Lavalle y Vicente López y Planes; Pedro Molina. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Granaderos de San Martín y Sarmiento; Belgrano. De 9.15 a 12.00 h.

Luján

  • – En calle Cobos, hacia el norte de Los Nogales, y áreas adyacentes; Agrelo. De 11.15 a 15.00 h.

  • – En calle Almirante Brown, en el fideicomiso Viamonte y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En calles La Unión, Crucero Gral Belgrano, Cerro Alto, Proyectada H642 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 10.15 a 13.45 h.

Maipú

  • – En calle Canal Pescara, entre Bruno Morón y Dorrego. En calle Monteagudo, entre calle Maza y barrio Arnick. En calle Montecaseros, hacia el este de Canal Pescara. Entre calles Buenaventura Luna, Canal Pescara, Enrique Discépolo, Antonio Tejada Gómez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 15.00 h.

Lavalle

  • – En la Ruta Provincial N°24, entre calles Gaya y Santa Marta. En callejón San Pedro, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Vergel. De 9.30 a 13.30 h.

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Tupungato

  • – En calle Atamisque, entre Benito Aranda y 6 de Septiembre; Villa Bastías. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 11.45 h.

  • – En calle Iriarte, hacia el este de La Manga; El Zampal. De 9.30 a 13.20 h.

Tunuyán

  • – En calle Unión, entre La Luz y Corredor Productivo; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En calle El Maitén. En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle Sara de Puebla y Ruta Nacional N°40. En los barrios Pareditas y Cruz del Sur. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calles Ñacuñán y Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Tiburcio Benegas, Leloir, Chacabuco y Jorge Artaza. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Belgrano, José Páez, Chacabuco y Federico Leloir; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Chalet Sin Techo, entre Zabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles N°3, N°4, Monseñor de Miguel y Ponontrehua; Las Malvinas. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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