7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 7 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 7 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 7 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 7 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Luján

  • – En calle Proyectada J397. De 11.00 a 13.30 h.

  • – En calle Almirante Brown, entre Cerro Campanario y Guardia Vieja, y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Cobos, hacia el oeste de Cochabamba, y zonas aledañas; Agrelo. De 10.00 a 12.00 h.

Maipú

  • – En calle Las Carpas, entre 9 de Julio y Humberto Primo. Entre calles Falucho, Las Carpas, Humberto Primo y Reconquista. En calle Humberto Primo, entre Reconquista y Víctor Hugo. En calle Olascoaga, hacia el sur de Humberto Primo, y adyacencias; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

  • – En calle Félix Araujo, hacia el este de Carril Costa de Araujo, y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Felipe Peña y adyacencias; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de calle El Carmen con Urquiza y zonas aledañas; El Carmen. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Proyectada V31 y adyacencias; Paramillo. De 17.00 a 21.00 h.

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Tupungato

  • – En la intersección de calle El Álamo con la Ruta N°94 (Corredor Productivo); Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calle La Correina y Ruta Provincial N°177; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Ejército de Los Andes, entre Quiroga y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Provincial N°222, hacia el oeste de paraje Los Molles, y en Valle de Las Leñas; Las Leñas. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

semáforo sin luz microcentro
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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