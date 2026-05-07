Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 7 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este jueves 7 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 07 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/8tt5iMCKJ7

– En la intersección de calle El Carmen con Urquiza y zonas aledañas; El Carmen. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Félix Araujo, hacia el este de Carril Costa de Araujo, y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Las Carpas, entre 9 de Julio y Humberto Primo. Entre calles Falucho, Las Carpas, Humberto Primo y Reconquista. En calle Humberto Primo, entre Reconquista y Víctor Hugo. En calle Olascoaga, hacia el sur de Humberto Primo, y adyacencias; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Cobos, hacia el oeste de Cochabamba, y zonas aledañas; Agrelo. De 10.00 a 12.00 h.

– En calle Almirante Brown, entre Cerro Campanario y Guardia Vieja, y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°222, hacia el oeste de paraje Los Molles, y en Valle de Las Leñas; Las Leñas. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Ejército de Los Andes, entre Quiroga y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

– En la Ruta Provincial N°175, entre calle La Correina y Ruta Provincial N°177; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

– En la intersección de calle El Álamo con la Ruta N°94 (Corredor Productivo); Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

semáforo sin luz microcentro Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.