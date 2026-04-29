29 de abril de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de abril.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 29 de abril, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Las Heras

  • – En la Ruta Nacional N°7. En Ayelén y zonas aledañas; Penitentes. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En el barrio Condominio Cerro La Capilla y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Los Álamos, entre Los fresnos y Francisco de Goya; Mayor Drummond. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • – En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara. En calle Proyectada I175; Gutiérrez. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En callejón Mirasso, en calles Proyectada I171 y Proyectada I172; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°50 con calle Zanetti y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En la intersección de calle N°5 con calle N°12 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.30 h.

Tupungato

  • – En calle La Costa, entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle La Costa, entre Real y Bodega Tupungato; El Peral. De 9.00 a 13.00 h.

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Tunuyán

  • – En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo. En La Solariega; El Totoral. De 10.00 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle Guanda, hacia el sur de Administración. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calle Finca Papes y Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre Ruta Nacional N°146, calle Lazo, Vera Arenas y puente del Río Diamante; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En el callejón Agrario, entre calles Mora y Coronel Campo; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Provincial N°222, camino hacia complejo Las Leñas. En complejos Las Leñas y Los Molles. En la Ruta Nacional N°40, camino hacia Loma Amarilla. En Gendarmería y en barrio El Sosneado, entre otros. De 8.00 a 18.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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