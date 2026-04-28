Se viene un nuevo Hot Sale: cuándo arranca y qué productos tendrán descuentos

Arranca uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año en Argentina. El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y promete concentrar a lo largo de tres días buena parte de las promociones, descuentos y estrategias de venta del ecosistema digital.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico , el evento se consolida como una referencia tanto para las marcas como para los consumidores, que esperan este momento para comparar precios, financiar o adelantar compras .

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Llega un nuevo Hot Sale: del 11 al 13 de mayo de 2026.

En el sitio oficial del evento, aseguran que la edición 2026 se realizará del lunes 11 al miércoles 13 de mayo . Como es habitual, comienza a las 00:00 del primer día y se extiende hasta las 23:59 del último.

Serán 72 horas en las que se concentrarán descuentos, promociones bancarias y ofertas en múltiples rubros. Si bien en algunos casos las empresas suelen extender las promociones unos días más, la mayor actividad -y también la mayor variedad- se da en el arranque del evento.

Qué es el Hot Sale y cómo funciona

El Hot Sale es un evento nacional de ventas online que reúne a cientos de marcas en una misma plataforma digital. A través del sitio oficial (hotsale.com.ar), los usuarios pueden navegar por categorías, comparar precios y acceder a productos con descuento.

Durante esos días se publican más de 15.000 productos en oferta, que abarcan desde tecnología hasta turismo, pasando por consumo masivo y servicios.

Junto con el CyberMonday, también impulsado por la Cámara, forma parte de las fechas clave del calendario del comercio electrónico argentino.

Qué se puede encontrar: categorías y productos disponibles en el Hot Sale 2026

La oferta del Hot Sale es amplia y apunta a distintos perfiles. Algunas de las categorías que se visibilizan en el sitio son:

Electro y tecnología : celulares, televisores, consolas, heladeras, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos

: celulares, televisores, consolas, heladeras, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos Viajes : vuelos, paquetes turísticos y hospedajes

: vuelos, paquetes turísticos y hospedajes Hogar y decoración : muebles y artículos para distintos ambientes

: muebles y artículos para distintos ambientes Indumentaria y calzado

Salud y belleza : fragancias y productos de cuidado personal

: fragancias y productos de cuidado personal Bebés y niños

dispositivos electrónicos Electrodomésticos será uno de los rubros que se comercializará en el Hot Sale.

Cada tienda adherida cuenta con un sello identificador, que permite distinguir a las empresas que participan formalmente del evento. Es un punto clave para evitar confusiones o estafas y garantizar que las promociones correspondan al Hot Sale.

Un evento para aprovechar, pero con atención

El Hot Sale puede representar una oportunidad concreta de ahorro, sobre todo en productos de mayor valor o en compras planificadas. Sin embargo, también requiere cierto criterio por parte del comprador.

Comparar precios previos, revisar condiciones de financiación, chequear costos de envío y confirmar stock disponible son algunos de los puntos básicos antes de concretar una compra.