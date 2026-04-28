28 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Hot Sale

Se viene un nuevo Hot Sale: cuándo arranca y qué productos tendrán descuentos

El Hot Sale vuelve con tres días de descuentos y promociones especiales. Qué tener en cuenta antes de comprar y cómo prepararse para aprovecharlo.

Se viene un nuevo Hot Sale: cuándo arranca y qué productos tendrán descuentos

Se viene un nuevo Hot Sale: cuándo arranca y qué productos tendrán descuentos

 Por Soledad Maturano

Arranca uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año en Argentina. El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y promete concentrar a lo largo de tres días buena parte de las promociones, descuentos y estrategias de venta del ecosistema digital.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el evento se consolida como una referencia tanto para las marcas como para los consumidores, que esperan este momento para comparar precios, financiar o adelantar compras.

Lee además
Luis Caputo prometió que la inflación va a desacelerarse.

Luis Caputo aseguró que la inflación bajará, pero admitió que la actividad de febrero "dio mal"
La generación de energía solar logró abastecer el incremento de la demanda de electricidad a nivel mundial

Energías renovables baten récord y cambian el mapa energético mundial
comercio electrónico
Llega un nuevo Hot Sale: del 11 al 13 de mayo de 2026.

Llega un nuevo Hot Sale: del 11 al 13 de mayo de 2026.

Cuándo es el Hot Sale 2026

En el sitio oficial del evento, aseguran que la edición 2026 se realizará del lunes 11 al miércoles 13 de mayo. Como es habitual, comienza a las 00:00 del primer día y se extiende hasta las 23:59 del último.

Serán 72 horas en las que se concentrarán descuentos, promociones bancarias y ofertas en múltiples rubros. Si bien en algunos casos las empresas suelen extender las promociones unos días más, la mayor actividad -y también la mayor variedad- se da en el arranque del evento.

Qué es el Hot Sale y cómo funciona

El Hot Sale es un evento nacional de ventas online que reúne a cientos de marcas en una misma plataforma digital. A través del sitio oficial (hotsale.com.ar), los usuarios pueden navegar por categorías, comparar precios y acceder a productos con descuento.

Durante esos días se publican más de 15.000 productos en oferta, que abarcan desde tecnología hasta turismo, pasando por consumo masivo y servicios.

Junto con el CyberMonday, también impulsado por la Cámara, forma parte de las fechas clave del calendario del comercio electrónico argentino.

Qué se puede encontrar: categorías y productos disponibles en el Hot Sale 2026

La oferta del Hot Sale es amplia y apunta a distintos perfiles. Algunas de las categorías que se visibilizan en el sitio son:

  • Electro y tecnología: celulares, televisores, consolas, heladeras, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos
  • Viajes: vuelos, paquetes turísticos y hospedajes
  • Hogar y decoración: muebles y artículos para distintos ambientes
  • Indumentaria y calzado
  • Salud y belleza: fragancias y productos de cuidado personal
  • Bebés y niños
dispositivos electrónicos
Electrodomésticos será uno de los rubros que se comercializará en el Hot Sale.

Electrodomésticos será uno de los rubros que se comercializará en el Hot Sale.

Cada tienda adherida cuenta con un sello identificador, que permite distinguir a las empresas que participan formalmente del evento. Es un punto clave para evitar confusiones o estafas y garantizar que las promociones correspondan al Hot Sale.

Un evento para aprovechar, pero con atención

El Hot Sale puede representar una oportunidad concreta de ahorro, sobre todo en productos de mayor valor o en compras planificadas. Sin embargo, también requiere cierto criterio por parte del comprador.

Comparar precios previos, revisar condiciones de financiación, chequear costos de envío y confirmar stock disponible son algunos de los puntos básicos antes de concretar una compra.

Temas
Seguí leyendo

Hoy cobra ANSES: beneficiarios del martes 28 de abril de 2026

Vendimia en rojo: cae la producción y crece la tensión por los datos oficiales

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de abril de 2026

Chau aranceles al calzado deportivo chino y lo que puede pasar con los precios

Almacenes de barrio enfrentan a los súper express y revelan cómo les afecta

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril de 2026

Pagá hasta 20% menos en combustible, la guía para cargar el tanque más barato en Mendoza

Cuenta regresiva: quedan pocos días para pagar el Impuesto Inmobiliario

LO QUE SE LEE AHORA
La cosecha va a estar incluso por debajo de los pronostciado por el INV

Vendimia en rojo: cae la producción y crece la tensión por los datos oficiales

Las Más Leídas

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

La pista en Google que podría destrabar la desaparición de Nataniel Guzmán

Un nuevo accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall. 

Tres heridos tras un grave accidente en el Acceso Sur

Inician nuevas tareas de ensanche en la Ruta Nacional 143 y hay desvíos entre las calles El Chañaral y El Toledano.

Corte total en la Ruta 143 en San Rafael: obras clave obligan a desvíos durante una semana

Perfeccionarse en el tejido.

"Punto & Creatividad": el taller de tejido que llega a Villa Martínez

Marcelo DAgostino fue imputado por dos delitos en contexto de violencia de género. 

Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino: los detalles