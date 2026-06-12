12 de junio de 2026
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Se desplomó el riesgo país: qué implica y cómo posiciona a la Argentina ante los mercados

La reducción del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para la Argentina y mejora las expectativas de volver a los mercados internacionales.

Se desplomó el riesgo país: qué implica y cómo posiciona a la Argentina ante los mercados

Se desplomó el riesgo país: qué implica y cómo posiciona a la Argentina ante los mercados

Por Sitio Andino Economía

El riesgo país mostró una fuerte caída y cerró en 443 puntos básicos, su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato fue bien recibido por el mercado, ya que acerca al país a una eventual vuelta a los mercados internacionales de crédito, una posibilidad que permanece cerrada desde 2018.

La baja del riesgo país tiene una consecuencia directa: reduce el costo de financiamiento para la Argentina. Con los niveles actuales, el país podría emitir deuda a diez años pagando una tasa de entre 8,5% y 9% anual en dólares, un escenario considerablemente más favorable que el de semanas atrás, cuando los rendimientos todavía se ubicaban en niveles de dos dígitos.

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El riesgo país tuvo una fuerte caída.

El riesgo país tuvo una fuerte caída.

Bonos, deuda y expectativas para los próximos meses

Hasta el momento, el Gobierno nacional se mostró reticente a volver a colocar deuda en los mercados internacionales. Desde el Ministerio de Economía sostienen que las tasas disponibles continúan siendo elevadas y que existen alternativas de financiamiento más convenientes.

Sin embargo, la nueva caída del riesgo país modifica parcialmente ese escenario. Un acceso más sencillo al crédito externo podría convertirse en una herramienta importante para afrontar los compromisos financieros previstos para el próximo año.

A ello se suma otro factor que observan de cerca los inversores: el próximo pago de vencimientos de deuda por unos 4.300 millones de dólares previsto para julio. Parte de esos fondos podría regresar al mercado mediante la reinversión en títulos argentinos, generando una nueva suba de los bonos y una mayor compresión del riesgo país.

Algunos analistas consideran que, si esa dinámica se consolida y el contexto internacional acompaña, el indicador podría ubicarse en una franja de entre 350 y 400 puntos, lo que permitiría reducir aún más el costo de financiamiento para futuras emisiones.

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Los activos argentinos registraron una jornada positiva en Wall Street.

Los activos argentinos registraron una jornada positiva en Wall Street.

Las acciones argentinas también se beneficiaron

De acuerdo a Infobae, la mejora en la percepción sobre los activos argentinos no se limitó a los bonos. Las acciones locales también registraron importantes avances, especialmente en el sector bancario.

Los ADR de entidades financieras que cotizan en Wall Street mostraron algunas de las mayores subas del año. Banco Macro avanzó más de 11%, mientras que Galicia y Supervielle también registraron fuertes ganancias durante la jornada.

El optimismo se trasladó además al índice S&P Merval medido en dólares, que alcanzó los 2.240 puntos, ubicándose entre los valores más altos registrados durante 2026.

El escenario internacional también contribuyó a mejorar el clima de negocios. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con fuertes ganancias impulsados por el sector tecnológico y por una moderación de las preocupaciones geopolíticas vinculadas a Medio Oriente. La recuperación de las empresas ligadas a la inteligencia artificial y una mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo terminaron de apuntalar una jornada positiva para los mercados.

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